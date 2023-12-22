臺灣碳權交易所國際碳權交易平台　正式啟動

為達成我國2050淨零排放之目標，提供本國企業取得國際碳權之管道，臺灣碳權交易所邀集國家發展委員會、金融監督管理委員會、環境部、經濟部等跨部會長官貴賓，於今(12/22)日假新板希爾頓酒店舉行國際碳權交易平台啟動儀式，正式宣示啟動國際碳權交易平台，並辦理首購企業之授證典禮，由國發會龔主委明鑫、金管會黃主委天牧、環境部薛部長富盛、經濟部王部長美花及本公司林修銘董事長頒發首批碳權購買證明予企業代表，總計有27家企業共襄盛舉，橫跨半導體、電子、金融、鋼鐵、化工、航運、紡織、貿易等臺灣代表性產業，期待透過各領域企業共同響應，達以大帶小之效。

碳交所董事長林修銘表示，今日正式開板之「國際碳權交易平台」整合「碳權流」及「金流」，是我國第一個實現標準化交易作業的碳權交易平台。經濟部王部長美花則對於由證交所來辦理碳交易表示肯定，透過碳交易機制使企業了解排碳有價，並期待透過碳權接軌國際、增加與友邦的合作。

環境部薛部長富盛指出，環境部已先後於10月12日公布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」、12月15日預告「溫室氣體減量額度交易、拍賣及移轉管理辦法」草案以實現碳權交易，至碳費部分，預計明年成立碳費費率審議會。

金管會黃主委天牧表示，金管會已推動企業永續發展之行動方案，鼓勵企業揭露溫室氣體範疇三資訊，並於今年8月發布我國接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則藍圖。在日本、韓國和東南亞國家都力推碳交易機制情況下，臺灣碳交易平台的推出，亦在國際間展現碳交所的特質與競爭力。國發會龔主委明鑫表達了國發基金對碳交所的支持，並表示碳交易平台的成立，提供中小企業購買碳權的機會，符合國發會公正轉型的機制和作法。

在接軌國際方面，碳交所表示，近日已正式加入國際排放交易協會(International Emission Trade Association, IETA)。IETA於1999年成立，係一非營利組織，與國際碳行動夥伴組織(ICAP)、世界銀行(World Bank)並列全球碳市場三大研究組織，致力於建立國際通用的溫室氣體排放交易架構、推廣排放交易機制及提供會員因應溫室氣體排放之解決方案，目前會員已超過320個，包含國際知名之碳交所、碳權核發機構、碳權評等機構均為其會員。未來，碳交所將透過積極參與國際活動，介紹我國減碳制度及具體作為，使臺灣與國際接軌，為我國淨零轉型鋪路。

今日正式推出的國際碳權交易平台，首批共上架7個碳權專案，專案類型包括潔淨水源、太陽能發電、風力發電和沼氣發電，專案案場位於亞洲、非洲和南美洲，賣方則來自瑞士、英國、新加坡和臺灣。平台啟動首日交易順利進行，共27家企業參與(含金控子公司合計45家)，共交易88,520噸二氧化碳當量之碳權，成交價格落於每公噸3.9-12美元之間。

碳交所表示，有碳權交易需求之企業，自即日起可至本公司交易平台線上開戶（網址：https://carbonmarket.tcx.com.tw/index.do），並可於本公司官網查閱碳交所規章。國際碳權交易平台的啟動，象徵臺灣正式邁入碳有價時代，未來碳交所將持續開發多元之碳權專案上架，以滿足不同供應鏈及企業之需求，加速臺灣邁向淨零轉型之路。