強化台灣信用資訊安全有功 金融聯合徵信中心頒發逾百機構和個人「金安、金質、金優獎」

聯徵中心是我國完整蒐集與建置跨金融機構信用資料的信用資訊服務機構，致力提供正確、完整、即時的信用資訊，協助金融機構在徵審業務中能掌握客戶整體信用風險，聯徵中心為提升信用資料庫品質及資料保密與安全，自96年度起每年舉辦表揚大會，對執行信用資訊安控表現績優者頒發「金安獎」、對報送信用資料績優者頒發「金質獎」、對信用資訊查詢表現績優者頒發「金優獎」，期藉由公開表揚方式鼓勵會員機構落實執行資訊安全控管、提升資料報送作業及執行資訊查詢品質，以推升我國整體金融授信業務之徵審品質及資訊安全。

第十七屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」於112年12月26日（星期二）下午2時假台大醫院國際會議中心舉辦。會中頒發績優會員機構「金安獎」12家、「金質獎」15家、「金優獎」12家及「特別貢獻獎－永續融資」7家，每家機構獎盃乙座；另頒發績優人員「金安獎」15名、「金質獎」18名、「金優獎」16名及「特別貢獻獎－永續融資」7名，每名獎盃乙座及獎勵金5萬元。

本屆金安獎、金質獎及金優獎得獎績優機構及人員(含國內外銀行、保險公司、信用合作社、農漁會等)共計46家機構、56位人員(見下表)，金安獎得獎者係臺灣銀行、第一商業銀行、合作金庫商業銀行、京城商業銀行、安泰商業銀行、美商美國銀行台北分行、有限責任花蓮第二信用合作社、苗栗縣竹南鎮農會、新北市中和地區農會、臺中市臺中地區農會、南山人壽保險股份有限公司及國泰人壽保險股份有限公司；金質獎之授信資料，得獎者係臺灣銀行、元大商業銀行、台北富邦商業銀行、高雄銀行、陽信商業銀行、泰國盤谷銀行台北分行、有限責任淡水第一信用合作社、彰化縣彰化區漁會、新北市板橋區農會、新北市汐止區農會、中華郵政股份有限公司，在協助報送資料係由中華民國信用合作社聯合社南區聯合資訊處理中心獲得，金質獎之信用卡資料，得獎者係國泰世華商業銀行、聯邦商業銀行及臺灣銀行；金優獎得獎者係國泰世華商業銀行、第一商業銀行、臺灣土地銀行、彰化商業銀行、台中商業銀行、陽信商業銀行、菲商菲律賓首都銀行台北分行、高雄市永安區農會、苗栗縣竹南鎮農會、雲林縣斗六市農會、有限責任基隆市第二信用合作社及有限責任彰化第六信用合作社；特別貢獻獎－永續融資，得獎者係兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、永豐商業銀行、玉山商業銀行及臺灣銀行。

接受表揚之機構及人員經聯徵中心辦理初評後，再邀請金融監督管理委員會銀行局、保險局、農業部農業金融署及中華民國銀行公會代表組成審核委員會，進行複評，評選作業在主管機關把關之下，審慎進行。

本屆表揚大會邀請金融監督管理委員會黃博士主委天牧、銀行局莊局長琇媛、中華民國銀行公會雷理事長仲達，及農業部農業金融署李署長聰勇等貴賓蒞臨致詞及頒獎，各得獎績優機構高階主管亦出席與會，足見主管機關及金融從業人員對此表揚大會之重視。

聯徵中心不斷精進對會員機構服務並努力提升信用資料之深度及廣度，配合主管機關推動綠色金融行動方案，建置企業ESG資料平台，協助金融機構對綠色及永續發展產業導入資金;建置氣候實體風險資料庫，加強金融機構因應氣候變遷風險。在「金融科技發展路徑圖2.0」方面，聯徵中心持續協助主管機關推動建置跨體系「金融FIDO 驗證轉接中心」服務，並配合金融數位監理科技(Suptech)政策，協助規劃建置銀行業授信風險分析系統。

聯徵中心期許在追求「強化信用資訊安全、提升信用資料品質及擴大信用資訊加值」之目標下與會員機構共同締造台灣更優質健全之信用交易環境，提升我國金融授信業務之徵審品質，朝創造會員機構、社會大眾及聯徵中心三贏之局面邁進。