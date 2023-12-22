中華電信參與台灣碳權交易所首批碳權採購及授證儀式

中華電信參與台灣碳權交易所首批碳權採購，並於今(22)日國際 碳權交易平台啟動暨首購企業授證儀式， 由中華電信董事長郭水義代表接受頒發首批碳權購買證明。 郭水義董事長表示，中華電信積極響應政府2050年淨零排放政策 ，並持續推動「科技減碳」與「使用再生能源」兩大減碳策略，結合 採購碳權，實現淨零排放目標。

郭董事長指出，中華電信關注氣候變遷與全球暖化， 響應聯合國巴黎協定所設定的1.5°C氣候目標， 並積極參與國內外淨零排放倡議，除已承諾2040年全面使用再生 能源，以及通過SBTi的近期溫室氣體減量目標審查外， 未來將藉由碳權的購買，推動產品及服務的碳中和， 以實現淨零排放目標，展現減緩氣候暖化的決心，實踐『 以永續發展為基礎的國際標竿企業』的願景。

中華電信推動「科技減碳」與「使用再生能源」兩大減碳策略，將運 用ICT核心技術，自動收集/分析電力數據，即時掌握節能成效； 導入AI及Big Data技術，智慧化分析與調控各類型網路設備(含行動基地台) 用電，促成省電節能；解析障礙數據，預測基地台障礙機率， 藉由預防性減障減少人員外派查修。在再生能源採購方面，中華電信 已經簽署再生能源採購合約，目前正進行CPPA企業購電的 洽商，達成2040年100%使用再生能源的目標。

未來隨著台灣碳權交易平台的啟動， 中華電信將持續推動碳權的採購， 優先運用於產品碳中和等之範疇三的減碳，也規劃申請自願減量專案 取得碳權，適時參與國內碳權交易市場，助力國內產業2050年前 達成淨零排放，呼應全球控制升溫1.5°C的減排路徑， 實踐全球共同的氣候目標。

△中華電信董事長郭水義（右）接受經濟部長王美花（左）頒發首批碳權購買證明。(圖／中華電信)