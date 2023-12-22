稀有候鳥大鵟現身關渡自然公園 台北動保處籲賞鳥迷勿侵入管制區

進入冬季，正是候鳥來到臺灣過冬之際，鳥友 12 月 10 日在關渡自然公園核心保育區拍到了稀有保育類候鳥「大鵟」現蹤，台北市動物保護處呼籲民眾，勿為了賞鳥，隨意進入管制區域。

動保處表示，關渡自然公園是臺灣重要的自然濕地，更是國際候鳥重要的棲息地。為了避免過多人為干擾，園區內的核心保育區列為不對外開放區域。近日大鵟在核心保育區現蹤，由於大鵟是臺灣極其少見的鳥種，傳出現蹤消息後，吸引了不少鳥友及攝影人士前往園區觀賞、捕捉其身影，但部分民眾為拍攝鳥隻而隨意進入管制區域，造成野生動物棲息地的植物毀損與生物棲息地的破壞。

因此，動保處特別呼籲，民眾切勿為了攝影，擅闖管制區域，違反園區相關規定，以免影響生態環境與他人賞鳥及欣賞大自然的權利。動保處並提醒，園區中設有 3 棟賞鳥小屋，讓民眾可以在不打擾生物的狀況下觀察鳥類及生物活動，於小屋中可直接眺望核心保育區，更常可觀察到高蹺鴴、花嘴鴨、小水鴨。

動保處補充，民眾想要賞鳥時，可至關渡自然公園的自然中心 2 樓，設有望遠鏡讓民眾觀賞園區活動的鳥類，民眾亦可利用園區中的賞鳥小屋拍攝鳥況。關渡自然公園 10 月起至隔年 3 月營業時間為 9 至 17 時，假日延長至 17 時 30 分止（每週一休園），並訂於 12 月為感恩月，每週三提供臺北市民免費入園，市民可趁此機會前往參觀。



稀有冬候鳥大鵟停棲關渡自然公園（圖／台北市動保處／鳥友潘鴻隆攝）



關渡自然公園核心保育區（圖／台北市動保處）