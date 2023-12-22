遊日本快看！東京24年來首發「A型鏈球菌咽喉炎」疫情警報 每週1500多人確診

日本東京都21日針對「A型鏈球菌咽喉炎」發布流行警報，這也是東京自1999年《傳染病法》施行以來首次發布該疾病的疫情警報。疾管署發言人羅一鈞提醒，東京都流行趨勢高於日本全國，前往日本旅行的民眾應勤洗手、戴口罩，加強自我衛生習慣，以避免遭受感染，尤其是兒童和青少年。

羅一鈞表示，根據東京衛生單位連續兩週疫情周報提到，當地500家定點院所回報的資料顯示，「A型鏈球菌咽喉炎」的每週病例數約有1500至1600人左右，屬於疫情高點，因此發布警訊以提醒民眾注意。

根據21日公布的第50週週報，雖已比第49週下降，由1631例降至1579例，但當地「A型鏈球菌咽喉炎」就診人次仍處於高點，且東京都流行趨勢高於日本全國，感染風險相對高。

羅一鈞強調，我國會繼續密切觀察日本的疫情趨勢，以及國內的流行狀況，目前就醫療院所回報，國內未有特別有增加的情況，請民眾不用擔心，但提醒近期即將前往日本旅遊的國人，應做好勤洗手、戴口罩等防疫措施，以避免遭受感染，特別是兒童和青少年。

根據疾管署資料，Α型鏈球菌是一種常見的呼吸道細菌感染症，好發於3到15歲的兒童和青少年，一般藉由飛沫或接觸傳染，潛伏期約1到5天不等。臨床表現包括：發燒、扁桃腺發炎、喉嚨痛等症狀，嚴重的話可能引發全身性感染，例如紅疹、猩紅熱和長期發燒等相對嚴重的併發症，如出現疑似症狀，建議盡速就醫請醫師評估。

羅一鈞表示，Α型鏈球菌需要使用抗生素治療，大多數病人在治療24到48小時後即會退燒，症狀也會大幅緩解。