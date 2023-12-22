【更新】中國片面公布特定企業石斑魚輸銷　台灣農業部呼籲標準應一致

更新時間: 2023-12-22 17:48

我農業部呼籲中方

勿片面公布部分輸銷名單分化台灣漁民

中國決定恢復台灣石斑魚輸入，但限審核合格並予以註冊登記的養殖企業，農業部今天說，既已肯定台灣石斑生產管理措施，應一視同仁、勿片面公布部分輸銷名單分化台灣漁民。

屏東是石斑魚養殖重鎮，屏東縣長周春米今天表示，貿易要在公平對等方向，選前20多天宣布訊息，裡面含義各自解讀。

根據中央社，屏東石斑魚養殖戶逾700戶，養殖面積約610公頃，占全台約4成，年產量約6700噸，年產值高達新台幣16億元以上，養殖主力多為龍膽石斑及龍虎斑，是國內最大石斑養殖區域。

屏東蔡姓石斑魚養殖業者表示，遭中國禁止這1年多來，只能以國內市場為主，但供過於求，再加上截切市場有限，飼料及電價均漲，若成本能打平就算幸運了，期待中國市場恢復後，能長久把石斑輸入。

農業部今天發布新聞稿表示，中國海關總署今上午透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知台灣今天起恢復台灣石斑魚活魚輸入大陸，但輸入的石斑魚須來自中國審核合格並予註冊的養殖場，相關註冊登記養殖場名單由中國的主管部門（動植物檢疫司）網站公布。

中央社引述農業部說，從民國111年(西元2022年) 6月13日中國通知台灣石斑魚檢出隱性結晶紫超標、暫停石斑魚輸入至今，台灣已透過相關平台7次跟中國聯繫，說明台灣已提升石斑魚養殖產業管理，以及提供輸中國地區石斑魚養殖場合格登錄名單，促請啟動雙方交流及合作，但始終沒有獲得的中國回應。

農業部指出，不樂見中國雖接受台灣提供生產管理強化措施，但仍未遵循國際慣例、以片面擇定7家部分養殖場的做法，這過程既未與台灣磋商也未告知檢疫科學條件，造成台灣業者面臨無一致性市場規則可循。

(以上為微博取得的七家業者名單, 不意外地,台灣又被矮化為「地區」)

農業部呼籲，中國應回應台灣，既已肯定台灣做好石斑魚生產管理措施，就應一視同仁不應政治考量、僅片面公布部分輸銷名單，並重新回到政府防檢疫單位對話平台。

農業部也提到，在中國片面暫停石斑魚進口後，台灣努力進行石斑魚養殖產業衛生安全改善措施，國內持續加強管理及運銷面，包含全面檢驗石斑魚養殖戶生產環境，並進行出貨前的抽樣與留樣，及檢討修正相關法規，確保上市安全並後續可追蹤。

此外，也積極採取內銷、外銷及加工等具體措施，多次邀集縣市政府、出口業者及漁民辦理座談會、講習會，以強化漁民養殖能力及動物用藥安全，以符合高端市場採購需求，同時布局全球高消費市場，已開拓馬來西亞、美國、新加坡及日本等新興市場，不再依賴單一中國市場。

根據數據顯示，民國108年至110年台灣石斑魚輸銷中國出口報關價格約每公斤6至9美元，然而外銷美國約每公斤14至19美元，112年1至11月更增加為每公斤31美元，顯示台灣石斑魚外銷高端市場確保漁民收益前景可期。

首次發稿: 2023-12-22 14:28

北京突宣布: 恢復台灣特定企業石斑魚輸往中國

中國國台辦發言人朱鳳蓮今天(22日) 說，在綜合評估整改措施的基礎上，中國海關總署決定今天起恢復台灣石斑魚輸入，但須來自「審核合格並予以註冊登記的養殖企業」，一些企業已獲得首批註冊登記，即可恢復石斑魚輸陸。

中國國務院台灣事務辦公室今天主動以朱鳳蓮名義發布新聞稿，作上述表示。

朱鳳蓮聲稱，台灣輸中國石斑魚過去「多次檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土黴素超標」，基於「保障食品安全和大陸消費者健康安全」的考慮，中國海關總署自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入。

根據中國海關總署官網訊息與台灣中央社報導，朱鳳蓮指出，台灣石斑魚業者透過多種管道，採取有效措施，改善產品品質，確保輸往中國的石斑魚安全無虞。「中國國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極幫助業者整改」，並且表達關於石斑魚輸入中國的強烈願望，提供改善成果。

朱鳳蓮說，在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自今天起恢復台灣石斑魚輸入，輸中國石斑魚須來自「審核合格並予以註冊登記的養殖企業」。一些台灣石斑魚養殖企業獲得首批註冊登記，這些企業即日起可向中國輸出石斑魚。

延伸閱讀: 中國：丙烯等12種台灣產品 2024年起停用ECFA稅率 國發會: 經濟衝擊有限

(圖/取自中國網路)

朱鳳蓮聲稱，只要堅持「九二共識」、反對台獨，「兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決」，願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入中國提供幫助。