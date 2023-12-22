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習近平向拜登表明統一台灣立場？美國商務部長稱中國論調並無改變 美中重啟最高軍事交流

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/22 13:54
2023年7月8日，美國財政部長葉倫與中國副總理何立峰在北京會面，會場美國與中國國旗。（圖／路透社Mark Schiefelbein）

2023年7月8日，美國財政部長葉倫與中國副總理何立峰在北京會面，會場美國與中國國旗。（圖／路透社Mark Schiefelbein）

外媒報導，上個月在舊金山 APEC 的拜習會中，習近平向拜登（Joe Biden）闡明了統一台灣的決心，引發議論，同樣在場的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）則淡化了此一說法。與此同時，美國與中國在暌違一年多後，重啟了最高軍事領導階層對話，展現雙方減少摩擦與誤判的誠意。

11 月中的拜習會，是美中領導人一年來首度面對面會晤，旨在降低兩國緊張，尤其針對台海情勢，因此互動格外受矚。根據路透社，NBC 等媒體 20 日報導稱，習近平在會中親口向拜登表示，會統一台灣，惟時程未定。

對此，美國商務部長雷蒙多在 CNBC 訪談中說道，「我本人也在場，不覺得習的論調有何改變。他在場中向美方作出的言論，都是以往說過的。」雷蒙多強調，二人談話氣氛良好，進行了坦率、正面、直接的討論。「是提到台灣沒錯，但並無新意。」

另一方面，美中軍方最高軍事層級終於重啟對話，是一年多來首見。2022 年 8 月，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國怒而切斷雙方軍事交流，關係急墜，而上個月的拜習會，正是為了雙方軍事破冰鋪路。

根據金融時報，五角大廈宣布，10月 新上任的美國參謀首長聯席會議（JCS）主席布朗（Charles Q. Brown），與同等地位的中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，21 日進行了首次電話會談。

美中軍方熱線重開之際，正值美國與中國都焦頭爛額之時。白宮對烏克蘭、加薩戰事拖延使不上力，習近平則苦於經濟疲軟民生凋敝。

美國對中國解放軍戰機的危險威逼動作表達了多次抗議，中方的台海活動、快速擴建核武彈藥庫等等作為也令美國憂心。中國則對美國一再祭出科技出口禁令表示不滿。其中一項是微處理器，可應用於量子運算與人工智慧 AI 技術，恐作為軍事用途。

在與劉振立的電話中，布朗提及了「美中共同負責任地控制競爭、避免誤判、維持公開暢通對話」的重要性，呼籲重啟美中「海上軍事安全磋商機制協定」（Military Maritime Consultative Agreement），降低海上衝突升高的風險。他也致力推動美國印太司令阿奎利諾（John Aquilino）與中國同級官員的會面，此一會面事宜已了安排了將近 3 年，至今未果。
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更新時間 : 2023-12-22 18:19 GMT+08:00

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