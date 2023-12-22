〈時評〉中國藉中止ECFA關稅優惠介選、若果真奏效　對台灣將更予取予求

距離總統大選投票只剩不到一個月，中國持續操作ECFA貿易壁壘的議題，一方面又開放石斑魚可以輸往中國，大玩兩面手法，企圖影響經濟選民和農漁民的投票行為，達到「以商圍政」、「以農逼政」的效果，介入我國選舉的意味非常濃厚，一旦中共的這些策略奏效，代表以後可以如法泡製，對台灣予取予求。
中國始終不放棄影響台灣選舉，希望藉此能選出一位符合中國需求的台灣總統，最早是採取文攻武嚇的方式，恫嚇台灣選民，但這反而激起台灣人的愛國心，決定利用選票來保護台灣，選出一位比較能夠捍衛我國主權的台灣總統。
由於文攻武嚇的方法無法奏效，中國於是改採其他的統戰策略，包括「以商圍政」、「以農逼政」的方式。ECFA就是一個典型的例子，中國於今年4月決定對台灣實施禁止進口中國產品的相關措施進行貿易壁壘調查，後來又在10月宣布，因為情況複雜，決定將調查期限延長三個月，即截止日期為2024年的年1月12日為止，就是總統大選投票日前一天。
不過就在上星期，中國商務部突然提前宣布調查結果，認定台灣對中國貿易限制措施構成「貿易壁壘」，並在這兩天正式公布，中止ECFA部分產品關稅減讓，範圍涵蓋石化領域為主的12個稅目進口產品。
可是，隨即又在第二天，中國馬上宣布恢復台灣石斑魚輸入中國，一開一禁之間，當然有特殊的目的，旨在提醒台灣的選民，以及相關的業者和農漁民，若想要和中國做生意，必須在投票時謹慎做出選擇。
中國的目的絕對是介選，一方面是要逼迫選民，一方面是施加壓力，讓民進黨政府接受九二共識，以達到促統的政治效果。但如同過去中國的統戰策略一樣，只要台灣人民認清情勢，對岸自覺無法達到政治目的時，自然會採取其他的策略和方法。
所以在這個關鍵時刻，台灣選民因為ECFA事件而改變投票行為，反而會讓中國認定可以繼續利用「以商圍政」、「以農逼政」的手段，每到選舉就對台灣進行經濟製制裁，因此，只要能挺過這些關卡，台灣就愈能站穩自己的舞台。