〈時評〉中國藉中止ECFA關稅優惠介選、若果真奏效　對台灣將更予取予求

距離總統大選投票只剩不到一個月，中國持續操作ECFA貿易壁壘 的議題，一方面又開放石斑魚可以輸往中國，大玩兩面手法， 企圖影響經濟選民和農漁民的投票行為，達到「以商圍政」、「 以農逼政」的效果，介入我國選舉的意味非常濃厚， 一旦中共的這些策略奏效，代表以後可以如法泡製， 對台灣予取予求。

中國始終不放棄影響台灣選舉， 希望藉此能選出一位符合中國需求的台灣總統， 最早是採取文攻武嚇的方式，恫嚇台灣選民， 但這反而激起台灣人的愛國心，決定利用選票來保護台灣， 選出一位比較能夠捍衛我國主權的台灣總統。

由於文攻武嚇的方法無法奏效，中國於是改採其他的統戰策略， 包括「以商圍政」、「以農逼政」的方式。ECFA就是一個典型的 例子，中國於今年4月決定對台灣實施禁止進口中國產品的相關措施 進行貿易壁壘調查，後來又在10月宣布，因為情況複雜， 決定將調查期限延長三個月，即截止日期為2024年的年1月12 日為止，就是總統大選投票日前一天。

不過就在上星期，中國商務部突然提前宣布調查結果， 認定台灣對中國貿易限制措施構成「貿易壁壘」， 並在這兩天正式公布，中止ECFA部分產品關稅減讓， 範圍涵蓋石化領域為主的12個稅目進口產品。

可是，隨即又在第二天，中國馬上宣布恢復台灣石斑魚輸入中國， 一開一禁之間，當然有特殊的目的，旨在提醒台灣的選民， 以及相關的業者和農漁民，若想要和中國做生意， 必須在投票時謹慎做出選擇。

中國的目的絕對是介選，一方面是要逼迫選民，一方面是施加壓力， 讓民進黨政府接受九二共識，以達到促統的政治效果。 但如同過去中國的統戰策略一樣，只要台灣人民認清情勢， 對岸自覺無法達到政治目的時，自然會採取其他的策略和方法。

所以在這個關鍵時刻，台灣選民因為ECFA事件而改變投票行為， 反而會讓中國認定可以繼續利用「以商圍政」、「以農逼政」 的手段，每到選舉就對台灣進行經濟製制裁，因此， 只要能挺過這些關卡，台灣就愈能站穩自己的舞台。