Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

「膠質母細胞瘤」有語言障礙、認知缺損等9大徵兆 新療法獲衛福部核准 5年存活率倍增

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/22 11:39
「腫瘤電場治療」為㇐套可攜式醫療裝置，僅1.5公斤，可隨身攜帶持續抑制癌細胞分裂。(圖／再鼎台灣醫藥)

「腫瘤電場治療」為㇐套可攜式醫療裝置，僅1.5公斤，可隨身攜帶持續抑制癌細胞分裂。(圖／再鼎台灣醫藥)

膠質母細胞瘤（Glioblastoma multiforme，簡寫為GBM）是最常見的惡性中樞神經系統腫瘤，復發性高，一般存活期難超過1年半，令人聞之色變。知名美國共和黨參議員、前總統候選人馬侃(John McCain)、資深名嘴陳立宏皆因膠質母細胞瘤相繼癌逝。所幸最新國際標準治療的「腫瘤電場治療裝置」今年獲得衛福部核准，可望成為病人新希望。

膠質母細胞瘤，好發於男性，診斷時的中位數年齡為64歲，正是退休該享清福的年紀。臨床症狀包括頭痛、頭暈、記憶衰退、語言障礙、認知缺損、感覺異常、肢體無力、癲癇發作，以及嚴重的意識昏迷，

新北市立土城醫院魏國珍副院長表示，根據癌登資料顯示，台灣近7年間新診斷膠質母細胞瘤患者數成長近2成，根據研究顯示膠質母細胞瘤患者即便接受手術切除腫瘤，同步化療放療、標靶治療三管齊下，總體存活期仍難超過1年半。這是由於膠質母細胞瘤異質性高、復發率高且因血腦屏障存在，使得藥物治療選擇有限，罹患此疾病等於是面臨「絕命終結站」，因此醫界投入大量資源尋求創新治療的聖杯。

今年5月獲衛福部核准即將在台供貨上市的創新「腫瘤電場治療」，獲頒譽有以色列諾貝爾獎之稱的開創性癌症治療大獎。打破過往癌症治療困境，讓膠質母細胞瘤患者五年存活率倍增！創新「腫瘤電場治療」由以色列理工學院生理學和生物物理學名譽教授Professor Yoram Palti, MD., PhD. 所研發，為一套可攜式醫療裝置，隨時、隨地、隨身抑制癌細胞分裂，宛如一台「惡性腫瘤時間停止器」。

再鼎台灣醫藥黃偉毅總經理指出，只要在頭部貼上4片治療電極貼片，即可對膠質母細胞瘤發射治療電場，持續控制腫瘤生長。自2011年美國FDA核准上市後，全球已有超過25,000位患者受惠於此創新治療。

魏國珍解釋根據第三期臨床試驗結果，使用創新「腫瘤電場治療」搭配化療，患者兩年存活率接近五成，而五年存活率相較單用化療更從5%倍增至13%，為癌症領域治療帶來新曙光。

創新「腫瘤電場治療」核准適應症為已接受手術、放射治療及標靶藥物治療的新確診或復發性成年膠質母細胞瘤患者。有別於以往治療方式患者需頻繁奔波往返醫院，創新「腫瘤電場治療」操作簡易，可隨身治療，讓患者可正常生活外出上班、戶外運動行動不受限。
膠質母細胞瘤
惡性腦瘤
癌症
衛福部
腫瘤電場治療
美國FDA

相關新聞

美國桂格燕麥遭沙門氏菌汙染 食藥署:會少量抽驗 但國內風險極低
美國桂格燕麥遭沙門氏菌汙染 食藥署:會少量抽驗 但國內風險極低
2023/12/19 15:51
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
2023/12/17 16:25
癌友福音！癌症基因定序檢測擬納台灣健保　最快2024年上路
癌友福音！癌症基因定序檢測擬納台灣健保　最快2024年上路
2023/11/28 20:24
逾3成高中生喝過酒、1成國中生30天內曾酒醉 「台灣戒酒暨酒癮防治中心」11/24揭幕
逾3成高中生喝過酒、1成國中生30天內曾酒醉 「台灣戒酒暨酒癮防治中心」11/24揭幕
2023/11/24 16:39
生產環境惡劣 美FDA回收7品牌28款眼藥水 食藥署：台灣未核准進口
生產環境惡劣 美FDA回收7品牌28款眼藥水 食藥署：台灣未核准進口
2023/11/22 16:29

更新時間 : 2023-12-22 12:29 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良
【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良