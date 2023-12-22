Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣劇場天王致敬抽象畫大師經典　數位冥想空間台北101絢麗登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/12/22 11:22
《RE：江賢二》數位冥想．江賢二光影沈浸展開幕。（圖／科文双融）

《RE：江賢二》數位冥想．江賢二光影沈浸展開幕。（圖／科文双融）

是致敬也是重新演繹！台灣抽象大師江賢二數位沉浸式展覽自即日起於台北101五樓双融域登場。

由「台灣劇場天王」王奕盛領軍，攜手國內7組新媒體設計團隊，重新演繹80歲藝術家江賢二自1960年代中期至今的經典作品，音樂由重量級音樂製作人陳建騏操刀，解構江賢二73幅作品，融合AI演算與生成科技的語彙，打造9段富含詩意且風格迥異的數位冥想，透過裝置藝術及數位藝術重現隱藏於大師作品的創作內涵。

展區「數位冥想」以江賢二旅居國外創作經歷開頭，直搗老師內心的焦慮，從質疑自己是否夠格成為藝術家、黑暗時期封閉房間窗戶只為找到自己心中的光、到台東金樽炫麗色彩躍上畫布，《巴黎聖母院》、《銀湖》、《比西里岸之夢》系列都以數位形式出現，讓習慣欣賞油畫的讀者有不同的視野。

展區「未來之光」回應《淨化之夜》這個對於江賢二來說永遠的創作主題，由生成藝術家吳哲宇以《未來—淨化之夜》為題，取《金樽—淨化之夜》作品中鐵絲的意象纏繞生成，穿越60年的時空，與藝術家接力創作。

展場中首度運用多元科技媒材展現江賢二的創作，除了台達4K投影機呈現5面全沈浸投影體驗、友達光電創新應用團隊FindARTs的博物館級藝術顯示科技展示擬真江賢二畫作。此外宏碁SpatialLabs裸視3D立體顯示器展現身臨其境的立體場景，讓觀眾與藝術產生共鳴，一同理解和感受到江賢二的創作歷程與內心世界。

參與團隊名單：王奕盛、谷汩文化、有日互動、動工設計、叁式、珀石超媒、吳哲宇。購票請前往官網查詢。
科文双融
抽象藝術
江賢二
双融域
台北101
新媒體
陳建騏
藝文展覽

相關新聞

台北101每坪661萬連11年蟬聯地王　新光摩天大樓10年地后寶座遭超越
台北101每坪661萬連11年蟬聯地王　新光摩天大樓10年地后寶座遭超越
2023/12/20 15:50
滿滿的哆啦A夢！日本超高人氣當代藝術家齊聚　《THE哆啦A夢展》巡迴日本台北登場
滿滿的哆啦A夢！日本超高人氣當代藝術家齊聚　《THE哆啦A夢展》巡迴日本台北登場
2023/12/16 17:00
沉浸體驗《巴黎舞會》獲威尼斯影展最佳VR　HTC重新詮釋台北場票券開賣！
沉浸體驗《巴黎舞會》獲威尼斯影展最佳VR　HTC重新詮釋台北場票券開賣！
2023/12/16 15:25
【影】台北101跨年煙火曝光　1萬6千發共300秒　首度使用日本彩色煙火
【影】台北101跨年煙火曝光　1萬6千發共300秒　首度使用日本彩色煙火
2023/12/12 18:30
抽象大師台北101大型沉浸式展演　跨界生成藝術、劇場設計早鳥票開搶
抽象大師台北101大型沉浸式展演　跨界生成藝術、劇場設計早鳥票開搶
2023/12/12 10:42

更新時間 : 2023-12-22 12:29 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良
【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良