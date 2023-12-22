台灣劇場天王致敬抽象畫大師經典　數位冥想空間台北101絢麗登場

是致敬也是重新演繹！台灣抽象大師江賢二數位沉浸式展覽自即日起於台北101五樓双融域登場。

由「台灣劇場天王」王奕盛領軍，攜手國內7組新媒體設計團隊，重新演繹80歲藝術家江賢二自1960年代中期至今的經典作品，音樂由重量級音樂製作人陳建騏操刀，解構江賢二73幅作品，融合AI演算與生成科技的語彙，打造9段富含詩意且風格迥異的數位冥想，透過裝置藝術及數位藝術重現隱藏於大師作品的創作內涵。

展區「數位冥想」以江賢二旅居國外創作經歷開頭，直搗老師內心的焦慮，從質疑自己是否夠格成為藝術家、黑暗時期封閉房間窗戶只為找到自己心中的光、到台東金樽炫麗色彩躍上畫布，《巴黎聖母院》、《銀湖》、《比西里岸之夢》系列都以數位形式出現，讓習慣欣賞油畫的讀者有不同的視野。

展區「未來之光」回應《淨化之夜》這個對於江賢二來說永遠的創作主題，由生成藝術家吳哲宇以《未來—淨化之夜》為題，取《金樽—淨化之夜》作品中鐵絲的意象纏繞生成，穿越60年的時空，與藝術家接力創作。

展場中首度運用多元科技媒材展現江賢二的創作，除了台達4K投影機呈現5面全沈浸投影體驗、友達光電創新應用團隊FindARTs的博物館級藝術顯示科技展示擬真江賢二畫作。此外宏碁SpatialLabs裸視3D立體顯示器展現身臨其境的立體場景，讓觀眾與藝術產生共鳴，一同理解和感受到江賢二的創作歷程與內心世界。

參與團隊名單：王奕盛、谷汩文化、有日互動、動工設計、叁式、珀石超媒、吳哲宇。購票請前往官網查詢。