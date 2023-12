犯案畫面曝 捷克校園槍擊案至少15死25傷

捷克首都布拉格的查理大學(Charles University)21日下午發生槍擊事件,造成至少15死25人受傷。X的社群平台流傳多部影片,包含疑似槍手的男子在大樓陽台對低處隨機開槍。而這起事件是捷克史上最嚴重的大規模槍擊案。

綜合BBC、CNN和路透社報導,這起事件造成至少15死25人受傷,其中有10人傷勢嚴重。槍手為一名24歲捷克籍、該校的哲學系學生,擁有持槍許可證和多把槍枝,目前尚不知槍手的犯案動機。

警方指出, 24歲槍手先在距離布拉格21公里外的霍斯頓鎮(Hostouň)殺害父親,接著前往查理大學,約在下午3點左右於校內Jan Palach廣場的藝術學院大樓隨機犯案。

據了解,槍手已自戕身亡,但未獲的警方證實,當局也在調查他是否是與警方對峙時喪命。

該校學生Klara對電視台記者表示,他是從案發大樓撤離的其中一名學生,事件發生後不久,大樓內到處都是拿著衝鋒槍的警察,他們對著我們大喊快離開。

根據X的社群平台的多部影片顯示,一名疑似槍手的男子在大樓的陽台對低處隨機開槍;案發時有人為了逃命,從窗戶爬出跳下平台,影片中還聽到幾聲槍響;甚至有人為了保命,躲在窗台支架上;在另一段影片中,還可以看到一群備受驚嚇、倉皇逃跑的人群。

