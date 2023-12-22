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犯案畫面曝 捷克校園槍擊案至少15死25傷

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/22 10:15
2023年12月21日，捷克首都布拉格的查理大學發生槍擊事件，造成至少15死25人受傷。（圖／路透社）

2023年12月21日，捷克首都布拉格的查理大學發生槍擊事件，造成至少15死25人受傷。（圖／路透社）

捷克首都布拉格的查理大學（Charles University）21日下午發生槍擊事件，造成至少15死25人受傷。X的社群平台流傳多部影片，包含疑似槍手的男子在大樓陽台對低處隨機開槍。而這起事件是捷克史上最嚴重的大規模槍擊案。

綜合BBCCNN路透社報導，這起事件造成至少15死25人受傷，其中有10人傷勢嚴重。槍手為一名24歲捷克籍、該校的哲學系學生，擁有持槍許可證和多把槍枝，目前尚不知槍手的犯案動機。

警方指出， 24歲槍手先在距離布拉格21公里外的霍斯頓鎮(Hostouň)殺害父親，接著前往查理大學，約在下午3點左右於校內Jan Palach廣場的藝術學院大樓隨機犯案。

據了解，槍手已自戕身亡，但未獲的警方證實，當局也在調查他是否是與警方對峙時喪命。

該校學生Klara對電視台記者表示，他是從案發大樓撤離的其中一名學生，事件發生後不久，大樓內到處都是拿著衝鋒槍的警察，他們對著我們大喊快離開。

根據X的社群平台的多部影片顯示，一名疑似槍手的男子在大樓的陽台對低處隨機開槍；案發時有人為了逃命，從窗戶爬出跳下平台，影片中還聽到幾聲槍響；甚至有人為了保命，躲在窗台支架上；在另一段影片中，還可以看到一群備受驚嚇、倉皇逃跑的人群。

案發現場位於城鎮中最熱鬧、繁華的地區，且附近有一條通往老城廣場（Old Town Square）小路，警方已封鎖了案發的廣場和建築物周邊區域。

此外，布拉格郊外一座村莊的樹林裡上週也發現兩人遭槍殺身亡，警方不排除這起槍擊案的槍手涉有重嫌。

捷克不僅是全球排名前十大最安全的國家，槍枝犯罪案件也相對少見，近期的類似事件包含2019年12月，一名42歲槍手在捷克東部的奧斯特拉瓦（Ostrava）某間醫院候診室槍殺6人，並在逃亡時自戕身亡。2015年一名男子在烏赫爾布羅德（Uhersky Brod）的一間餐廳開槍射擊8人後自殺身亡。

至於這次事件的查理大學建校於1347年，是捷克共和國最古老、規模最大的大學，也是歐洲最古老的學校之一。

犯案畫面曝 捷克校園槍擊案至少15死25傷2023 年12月21日，捷克首都布拉格的查理大學發生槍擊事件，一名婦女在學校的大樓前點燃蠟燭哀悼受害者。（圖／路透社）
槍擊事件
捷克
布拉格
查理大學
校園槍擊

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更新時間 : 2023-12-22 12:29 GMT+08:00

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