犯案畫面曝 捷克校園槍擊案至少15死25傷

捷克首都布拉格的查理大學（Charles University）21日下午發生槍擊事件，造成至少15死25人受傷。X的社群平台流傳多部影片，包含疑似槍手的男子在大樓陽台對低處隨機開槍。而這起事件是捷克史上最嚴重的大規模槍擊案。

綜合BBC、CNN和路透社報導，這起事件造成至少15死25人受傷，其中有10人傷勢嚴重。槍手為一名24歲捷克籍、該校的哲學系學生，擁有持槍許可證和多把槍枝，目前尚不知槍手的犯案動機。

警方指出， 24歲槍手先在距離布拉格21公里外的霍斯頓鎮(Hostouň)殺害父親，接著前往查理大學，約在下午3點左右於校內Jan Palach廣場的藝術學院大樓隨機犯案。

據了解，槍手已自戕身亡，但未獲的警方證實，當局也在調查他是否是與警方對峙時喪命。

該校學生Klara對電視台記者表示，他是從案發大樓撤離的其中一名學生，事件發生後不久，大樓內到處都是拿著衝鋒槍的警察，他們對著我們大喊快離開。

根據X的社群平台的多部影片顯示，一名疑似槍手的男子在大樓的陽台對低處隨機開槍；案發時有人為了逃命，從窗戶爬出跳下平台，影片中還聽到幾聲槍響；甚至有人為了保命，躲在窗台支架上；在另一段影片中，還可以看到一群備受驚嚇、倉皇逃跑的人群。

As an independent political Joe News outlet.



I have obtained this exclusive video footage from the internet showing a active shooter at Charles University in Prague, Czechia pic.twitter.com/qczbIT7wjY — The Ruffler of Feathers group (@Joe_Kusnierz13) December 22, 2023

MASS SH00TER kills 14 in mass shooting at a college university 〔錯誤字元無法儲存〕



The 24yo killed his father and went to the university and MURD3RED 14 and wounded 25 people



Students hid from shooter on ledge of Charles University building, photo shows 〔錯誤字元無法儲存〕



The shooter is dead he took his… pic.twitter.com/kQw9PGsxtL — i Expose Racist & Pedo’s (@iSeeRacist) December 21, 2023

案發現場位於城鎮中最熱鬧、繁華的地區，且附近有一條通往老城廣場（Old Town Square）小路，警方已封鎖了案發的廣場和建築物周邊區域。

此外，布拉格郊外一座村莊的樹林裡上週也發現兩人遭槍殺身亡，警方不排除這起槍擊案的槍手涉有重嫌。

捷克不僅是全球排名前十大最安全的國家，槍枝犯罪案件也相對少見，近期的類似事件包含2019年12月，一名42歲槍手在捷克東部的奧斯特拉瓦（Ostrava）某間醫院候診室槍殺6人，並在逃亡時自戕身亡。2015年一名男子在烏赫爾布羅德（Uhersky Brod）的一間餐廳開槍射擊8人後自殺身亡。

至於這次事件的查理大學建校於1347年，是捷克共和國最古老、規模最大的大學，也是歐洲最古老的學校之一。

2023 年12月21日，捷克首都布拉格的查理大學發生槍擊事件，一名婦女在學校的大樓前點燃蠟燭哀悼受害者。（圖／路透社）