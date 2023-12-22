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【上山注意保暖及交通動態】宜蘭太平山零下6度、21日深夜降瑞雪　遊客喜迎銀色世界

太平山莊及翠峰山屋滿房可住宿約200人，到24日前房間已被預定一空。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/22 09:47
寒流發威，海拔最高約2000公尺的太平山國家森林遊樂區21日深夜降下今年入冬以來首場瑞雪，園區22日清晨出現一片雪白的美麗景色。（農業部林...

寒流發威，海拔最高約2000公尺的太平山國家森林遊樂區21日深夜降下今年入冬以來首場瑞雪，園區22日清晨出現一片雪白的美麗景色。（農業部林...

更新時間: 2023-12-22 10:04

寒流發威，海拔最高約2000公尺的太平山國家森林遊樂區昨(21日) 深夜降下今年入冬以來首場瑞雪，許多遊客今天(22日) 一大早在當地欣賞雪景，迎接冬至白雪。

位在宜蘭縣內的太平山國家森林遊樂區21日深夜11時左右，氣溫降到攝氏零下6度，戶外飄起片片雪花，終於降下今年入冬以來第一場雪。

【上山注意保暖及交通動態】宜蘭太平山零下6度、21日深夜降瑞雪　遊客喜迎銀色世界

寒流發威，太平山國家森林遊樂區21日深夜降下今年入冬以來第一場雪，園區22日清晨出現一片雪白的美麗景色，遊客們堆起雪人，迎接冬至白雪。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社

太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，今天清晨經檢視遊樂區聯外道路「宜專一線」暫無結冰，園區準時於清晨6時開園。今天入園雖不用雪鏈，但還是要小心開車上山，也最好自備雪鏈，避免下山時道路結冰。

園區目前開放狀態/入園車輛數目 官網即時資訊

太平山昨(21日) 深夜11時許，氣溫已降到攝氏零下6度，加上水氣充足，太平山降下今年首次瑞雪，太平山莊廣場的貓頭鷹雕塑也覆蓋一層薄薄白雪。

【上山注意保暖及交通動態】宜蘭太平山零下6度、21日深夜降瑞雪　遊客喜迎銀色世界寒流來襲，太平山21日深夜11時許，氣溫已降到攝氏零下6度，白雪從天而降，太平山莊廣場的貓頭鷹雕塑也覆蓋一層薄薄白雪。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社

中央社引述阮名揚說，21日約有1000餘名遊客入園，由於園區不能車宿，園方擔心道路結冰遊客無法下山，下午4時開始勸離所有遊客下山，目前僅有零星住宿遊客前來追雪，另外，太平山莊及翠峰山屋滿房可住宿約200人，到24日前房間已被預定一空。

此外，入園車輛會實施動態總量管制，當入園車輛到達上限1000輛時，不再提供車輛入園，有車輛離園才會放行。

此外農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區內的太平山莊及翠峰湖區，今天清晨積雪約1公分，樹枝也結滿霧淞，呼籲上山遊客做好保暖。
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