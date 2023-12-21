迎接2024 臺北捷運跨年42小時不收班

配合 12 月 31 日臺北市政府跨年晚會活動，臺北捷運循例連續 42 小時營運不收班。此外，貓空纜車延長營運至凌晨 2 時，視現場人潮至疏運完畢為止。旅客可多運用「台北捷運GO」 App，掌握列車動態。

不收班時間為：12 月 31 日 6 時至 1 月 1 日 24時，小碧潭支線及新北投支線除外。

【2 線進場—輕鬆HIGH跨年】

民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達會場。

➪板南線

板橋、新莊、蘆洲、松山線地區的民眾：搭乘板南線。

內湖、南港地區的民眾：可至南港展覽館站轉乘板南線。

外縣市：搭臺鐵或高鐵至臺北車站或南港站，轉乘板南線。

➪淡水信義線

淡水、新店、中永和民眾：可直接搭乘或轉乘淡水信義線。

文山地區的民眾：可到大安站轉乘淡水信義線。

【3 線離場—開心Fun元旦】

散場時，請儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、臺北101/世貿站。

➪板南線

往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾：可由國父紀念館站進站。

往內湖、南港地區的民眾：可由永春站進站。

➪淡水信義線

往淡水、中永和地區的民眾：可由信義安和站或象山站進站。

➪松山新店線

往新店地區的民眾：可由南京三民站進站。

【列車加密班距】

為加強疏運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自 19 時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為 2至3 分鐘，淡水信義線最短班距為 3 分鐘。此外，淡水信義線 19 時過後均延駛至象山站，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距。

➪板南線

19 時至 2 時：平均班距 2 至 3 分鐘。

2 時至 6 時：平均班距 12 分鐘。

➪淡水信義線

19 時至 2 時：平均班距 3 分鐘。

2 時至 6 時：平均班距 12 分鐘。

➪松山新店線

19 時至 2 時：平均班距 6 至 8 分鐘

2 時至 6 時：班距 12 分鐘

➪中和新蘆線

19 時至 2 時：平均班距 4 至 5 分鐘。

2 時至 6 時：班距 12 分鐘（重疊區間大橋頭-南勢角 6 分鐘）。

➪文湖線

19 時至 2 時：班距 2 至 3 分鐘。

2 時至 6 時：班距 8 至 12 分鐘。

【列車適時過站不停】

市政府站及臺北101/世貿站，視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，旅客可提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

【設置緊急醫護站、博愛優先通道】

國父紀念館站、市政府站、臺北101/世貿站、象山站等4個重點管制車站設置緊急醫護站及緊急救護動線，即時提供醫療服務。「博愛優先通道」及電梯管制措施亦將於4個重點車站持續實施，提供身障者、孕婦、年長者、攜帶幼童或其他行動不便者優先通行，屆時請一般民眾配合車站人員引導，改搭電扶梯或走樓梯。

【15 時後自行車、大型寵物車、低音提琴 不開放搭乘捷運】

由於跨年適逢假日，考量車站實施跨年人潮管制，因此調整自行車、大型寵物車、低音提琴搭乘捷運時段，31 日開放時段為 6 時至 15 時，15 時過後則不開放。2024 年 1 月 1 日，自行車、大型寵物車、低音提琴上捷運開放時段，維持 6 時至營運結束為止，6 時前不開放進站。跨年晚會周圍管制區域內 YouBike 租借場站亦配合暫停租借。

【車站與連通道關閉時間】

配合臺北市政府週邊道路分階段管制措施，臺北101/世貿站 4 號出口於 22 時起封閉，市政府站 2 號出口與轉運站鐵門於 21 時 30 分封閉，與市府轉運站地下連通道於 22 時封閉；市政府站 3 號出口與微風信義連通道亦於 22 時封閉。

臺北捷運公司提醒，板南線國父紀念館站 5 號出口開放通行， 22 時後，考量旅客安全，遠雄公司將配合關閉 5 號出口外的電扶梯，並關閉面向忠孝東路樓梯及電扶梯。

【貓纜延長營運、跨年派對及煙火車廂】

配合跨年活動，貓空纜車與臺北市貓空休閒產業社區發展協會合作，開放貓空站儲車區舉辦貓空茶醺派對，結合煙火車廂，推出限量跨年煙火派對活動。此外，貓纜延長營運至凌晨 2 時，視現場人潮情況至旅客疏運完畢為止。當天 22 時以後，貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般車廂及水晶車廂。



台北捷運跨年疏運（圖／台北捷運公司）