Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

迎接2024 臺北捷運跨年42小時不收班

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/21 20:44
台北捷運跨年疏運（圖／台北捷運公司）

台北捷運跨年疏運（圖／台北捷運公司）

配合 12 月 31 日臺北市政府跨年晚會活動，臺北捷運循例連續 42 小時營運不收班。此外，貓空纜車延長營運至凌晨 2 時，視現場人潮至疏運完畢為止。旅客可多運用「台北捷運GO」 App，掌握列車動態。

不收班時間為：12 月 31 日 6 時至 1 月 1 日 24時，小碧潭支線及新北投支線除外。

【2 線進場—輕鬆HIGH跨年】

民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達會場。

➪板南線

  • 板橋、新莊、蘆洲、松山線地區的民眾：搭乘板南線。
  • 內湖、南港地區的民眾：可至南港展覽館站轉乘板南線。
  • 外縣市：搭臺鐵或高鐵至臺北車站或南港站，轉乘板南線。

➪淡水信義線

  • 淡水、新店、中永和民眾：可直接搭乘或轉乘淡水信義線。
  • 文山地區的民眾：可到大安站轉乘淡水信義線。

【3 線離場—開心Fun元旦】

散場時，請儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、臺北101/世貿站。

➪板南線

  • 往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾：可由國父紀念館站進站。
  • 往內湖、南港地區的民眾：可由永春站進站。

➪淡水信義線

  • 往淡水、中永和地區的民眾：可由信義安和站或象山站進站。

➪松山新店線

  • 往新店地區的民眾：可由南京三民站進站。

【列車加密班距】

為加強疏運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自 19 時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為 2至3 分鐘，淡水信義線最短班距為 3 分鐘。此外，淡水信義線 19 時過後均延駛至象山站，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距。

➪板南線

  • 19 時至 2 時：平均班距 2 至 3 分鐘。
  • 2 時至 6 時：平均班距 12 分鐘。

➪淡水信義線

  • 19 時至 2 時：平均班距 3 分鐘。
  • 2 時至 6 時：平均班距 12 分鐘。

➪松山新店線

  • 19 時至 2 時：平均班距 6 至 8 分鐘
  • 2 時至 6 時：班距 12 分鐘

➪中和新蘆線

  • 19 時至 2 時：平均班距 4 至 5 分鐘。
  • 2 時至 6 時：班距 12 分鐘（重疊區間大橋頭-南勢角 6 分鐘）。

➪文湖線

  • 19 時至 2 時：班距 2 至 3 分鐘。
  • 2 時至 6 時：班距 8 至 12 分鐘。

【列車適時過站不停】

市政府站及臺北101/世貿站，視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，旅客可提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

【設置緊急醫護站、博愛優先通道】

國父紀念館站、市政府站、臺北101/世貿站、象山站等4個重點管制車站設置緊急醫護站及緊急救護動線，即時提供醫療服務。「博愛優先通道」及電梯管制措施亦將於4個重點車站持續實施，提供身障者、孕婦、年長者、攜帶幼童或其他行動不便者優先通行，屆時請一般民眾配合車站人員引導，改搭電扶梯或走樓梯。

【15 時後自行車、大型寵物車、低音提琴 不開放搭乘捷運】

由於跨年適逢假日，考量車站實施跨年人潮管制，因此調整自行車、大型寵物車、低音提琴搭乘捷運時段，31 日開放時段為 6 時至 15 時，15 時過後則不開放。2024 年 1 月 1 日，自行車、大型寵物車、低音提琴上捷運開放時段，維持 6 時至營運結束為止，6 時前不開放進站。跨年晚會周圍管制區域內 YouBike 租借場站亦配合暫停租借。

【車站與連通道關閉時間】

配合臺北市政府週邊道路分階段管制措施，臺北101/世貿站 4 號出口於 22 時起封閉，市政府站 2 號出口與轉運站鐵門於 21 時 30 分封閉，與市府轉運站地下連通道於 22 時封閉；市政府站 3 號出口與微風信義連通道亦於 22 時封閉。

臺北捷運公司提醒，板南線國父紀念館站 5 號出口開放通行， 22 時後，考量旅客安全，遠雄公司將配合關閉 5 號出口外的電扶梯，並關閉面向忠孝東路樓梯及電扶梯。

【貓纜延長營運、跨年派對及煙火車廂】

配合跨年活動，貓空纜車與臺北市貓空休閒產業社區發展協會合作，開放貓空站儲車區舉辦貓空茶醺派對，結合煙火車廂，推出限量跨年煙火派對活動。此外，貓纜延長營運至凌晨 2 時，視現場人潮情況至旅客疏運完畢為止。當天 22 時以後，貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般車廂及水晶車廂。

迎接2024 臺北捷運跨年42小時不收班

迎接2024 臺北捷運跨年42小時不收班

迎接2024 臺北捷運跨年42小時不收班
台北捷運跨年疏運（圖／台北捷運公司）
捷運
跨年
台北捷運
跨年晚會
市政府

相關新聞

高雄義大世界跨年活動　交通管制與免費接駁資訊一覽　自小客車1點20分後才可離場
高雄義大世界跨年活動　交通管制與免費接駁資訊一覽　自小客車1點20分後才可離場
2023/12/20 17:09
桃園捷運預計2026年部分通車　張善政：藝文特區以北路段有信心
桃園捷運預計2026年部分通車　張善政：藝文特區以北路段有信心
2023/12/19 17:30
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
2023/12/18 15:04
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2023/12/15 16:28
恐龍迷快來！《屁屁龍》入侵淡水海關碼頭 陪逛市集、看煙火、跨年迎龍年
恐龍迷快來！《屁屁龍》入侵淡水海關碼頭 陪逛市集、看煙火、跨年迎龍年
2023/12/15 15:30

更新時間 : 2023-12-22 00:57 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【2024台灣總統大選】總統候選人首場政見發表會 12/20晚間7時登場
【2024台灣總統大選】總統候選人首場政見發表會 12/20晚間7時登場
台灣多處遭重油污染　洪申翰：非常惡劣、最高罰3千萬
台灣多處遭重油污染　洪申翰：非常惡劣、最高罰3千萬