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年關將近出遊旺 東南亞COVID病例飆升 新加坡、馬來西亞升高警戒

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/21 19:18
2020年3月6日，馬來西亞吉隆坡頭巾店家，店內人員戴著口罩。（圖／路透社Lim Huey Teng/）

2020年3月6日，馬來西亞吉隆坡頭巾店家，店內人員戴著口罩。（圖／路透社Lim Huey Teng/）

新年與春節若想赴東南亞旅遊的民眾，可得備好口罩了。根據日經亞洲，馬來西亞、新加坡、印尼、泰國等地，都出現了新冠肺炎（COVID-19） 案例飆升情況，雖以輕症為主，官方仍呼籲民眾不要大意。

馬來西亞升高了防疫警戒，星國、泰國、印尼也紛紛發布警示，要求民眾打疫苗、戴口罩。由於各政府都有防疫經驗了，官員強調無須封城或關閉邊界，商業經濟活動也不會受影響，但仍呼籲民眾年末聚會之時注意健康。

馬來西亞：12 月 10 日至 16 日當週，感染人數躍增 62.2% 至 20,696 例。其中 97% 屬輕症，96 名病患使用呼吸器，28 人死亡。病毒株主要是 Omicron。官方 20 日啟動 235 處疫苗接種站，建議室內戴口罩。

新加坡：官方 15 日表示，12 月 3 日 9 日當週，病例激增 75% 至逾 56,000 例，是連續第三週上升。衛生部門 19 日開始在網站每日更新病例數，並呼籲居民、遊客在機場與人多場所戴口罩。病毒株主要是 Omicron 亞型變異株。

泰國：每日新增病例約 5,000 例，是過去 5 個月來最高。自 2022 年 10 月起開放邊境後，外籍遊客湧入，疫情也再度升溫。在疫情之前，觀光占了泰國 GDP 達 18%，本月政府再放寬禁令，部分夜生活熱鬧地區的酒吧、夜店及餐廳，可營業至凌晨 4 點。

印尼：12 月中起，感染人數呈 3 倍成長，官員強烈要求民眾施打追加劑，而雅加達蘇卡諾哈達國際機場也準備重啟防疫措施，建議訪客配戴口罩，勤洗手。

另根據世界衛生組織（WHO），Omicron 亞型變異株 JN.1 傳播速度極快，已列為需留意變異株（Variants of Interest），但目前對公眾風險仍低。
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更新時間 : 2023-12-21 19:35 GMT+08:00

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