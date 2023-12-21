立陶宛貿易處代表參觀義美龍潭廠區 自帶蜂蜜酒搭配義美小泡芙

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 桃園報導）立陶宛貿易代表處代表盧思融（Paulius Lukauskas）21 日參訪義美食品桃園龍潭廠區與「生機‧生醫中心」大樓，並聽取廠方主管簡報。

盧思融前一日拜會高雄市政府及市長陳其邁並尋求在金融科技與資安領域的合作機會。

立陶宛曾經在台灣疫苗短缺之時，向台灣大方捐贈2萬劑的AZ疫苗，義美隨後在第一時間向立陶宛回贈共44,820盒的小泡芙，替台灣表達感謝之情，也與立陶宛建立起特別的友好關係。

立陶宛貿易代表21 日參觀義美斥資逾新台幣30億元建造的「生機‧生醫中心」大樓，以及廠區內具節能減碳概念的大型「離峰儲冰系統」。

義美食品主管帶領盧思融參觀「傳統·壓榨萃取食用油品生產線」，介紹各類油品的原料及其生產地，盧思融也對生產過程、原料來源、產品、先進設備表達好奇與興趣，提出許多問題並與廠方交流。

接著盧思融參觀義美製造凍乾的「真空·冷凍乾燥系統」，這座系統也寫下全球最長的紀錄，全長45公尺、直徑2.5公尺；盧思融一邊參觀，也一邊享用義美所提供的香蕉、鳳梨等果乾，並對這些產品風味讚不絕口。



盧思融參觀義美製造凍乾的「真空·冷凍乾燥系統」（圖／台灣英文新聞）

盧思融也在包貨區了解到義美利用無人機進行數量盤點，以及廠區內具節能減碳概念的大型「離峰儲冰系統」。



盧思融參觀義美廠區內具節能減碳概念的大型「離峰儲冰系統」（圖／台灣英文新聞）

盧思融表示，他對於義美的設備及事業感到十分欣賞與佩服，他希望義美及立陶宛能夠繼續保持友好關係，參訪後的午茶時間，盧思融也大讚義美的起酥蛋糕很好吃，還帶了立陶宛產的蜂蜜酒與義美的小泡芙交換禮物。