Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

立陶宛貿易處代表參觀義美龍潭廠區 自帶蜂蜜酒搭配義美小泡芙

盧思融也在包貨區得知義美利用無人機進行數量盤點，以及廠區內具節能減碳概念的大型「離峰儲冰系統」，讚設備先進。

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－記者
2023/12/21 17:53
立陶宛貿易代表處盧思融（Paulius Lukauskas）21 日參訪義美食品桃園龍潭工廠，自帶蜂蜜酒與義美小泡芙交換禮物（圖/台灣英文...

立陶宛貿易代表處盧思融（Paulius Lukauskas）21 日參訪義美食品桃園龍潭工廠，自帶蜂蜜酒與義美小泡芙交換禮物（圖/台灣英文...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 桃園報導）立陶宛貿易代表處代表盧思融（Paulius Lukauskas）21 日參訪義美食品桃園龍潭廠區與「生機‧生醫中心」大樓，並聽取廠方主管簡報。

盧思融前一日拜會高雄市政府及市長陳其邁並尋求在金融科技與資安領域的合作機會。

立陶宛曾經在台灣疫苗短缺之時，向台灣大方捐贈2萬劑的AZ疫苗，義美隨後在第一時間向立陶宛回贈共44,820盒的小泡芙，替台灣表達感謝之情，也與立陶宛建立起特別的友好關係。

立陶宛貿易代表21 日參觀義美斥資逾新台幣30億元建造的「生機‧生醫中心」大樓，以及廠區內具節能減碳概念的大型「離峰儲冰系統」。

義美食品主管帶領盧思融參觀「傳統·壓榨萃取食用油品生產線」，介紹各類油品的原料及其生產地，盧思融也對生產過程、原料來源、產品、先進設備表達好奇與興趣，提出許多問題並與廠方交流。

接著盧思融參觀義美製造凍乾的「真空·冷凍乾燥系統」，這座系統也寫下全球最長的紀錄，全長45公尺、直徑2.5公尺；盧思融一邊參觀，也一邊享用義美所提供的香蕉、鳳梨等果乾，並對這些產品風味讚不絕口。

立陶宛貿易處代表參觀義美龍潭廠區 自帶蜂蜜酒搭配義美小泡芙
盧思融參觀義美製造凍乾的「真空·冷凍乾燥系統」（圖／台灣英文新聞）

盧思融也在包貨區了解到義美利用無人機進行數量盤點，以及廠區內具節能減碳概念的大型「離峰儲冰系統」。

立陶宛貿易處代表參觀義美龍潭廠區 自帶蜂蜜酒搭配義美小泡芙
盧思融參觀義美廠區內具節能減碳概念的大型「離峰儲冰系統」（圖／台灣英文新聞）

盧思融表示，他對於義美的設備及事業感到十分欣賞與佩服，他希望義美及立陶宛能夠繼續保持友好關係，參訪後的午茶時間，盧思融也大讚義美的起酥蛋糕很好吃，還帶了立陶宛產的蜂蜜酒與義美的小泡芙交換禮物。
義美食品
立陶宛

相關新聞

歐洲分析師：台灣兌現立陶宛投資承諾「做得不是很好」應注意
歐洲分析師：台灣兌現立陶宛投資承諾「做得不是很好」應注意
2023/11/19 16:50
首位立陶宛國會議長訪台灣立法院：台立合作是歐盟的試金石
首位立陶宛國會議長訪台灣立法院：台立合作是歐盟的試金石
2023/10/24 11:58
立陶宛國會議長率團訪台灣　預計出席金融科技論壇
立陶宛國會議長率團訪台灣　預計出席金融科技論壇
2023/10/22 20:55
台灣與立陶宛合作援助烏克蘭重建首例　魯塔幼兒園正式啟用
台灣與立陶宛合作援助烏克蘭重建首例　魯塔幼兒園正式啟用
2023/08/26 21:51
「係假！」山寨FB台灣食品老字號 義美籲消費者當心別上當
「係假！」山寨FB台灣食品老字號 義美籲消費者當心別上當
2023/08/07 12:38

更新時間 : 2023-12-21 19:34 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
冰島火山爆發 國際航班無虞 首都迎戰空汙升級
冰島火山爆發 國際航班無虞 首都迎戰空汙升級
台灣多處遭重油污染　洪申翰：非常惡劣、最高罰3千萬
台灣多處遭重油污染　洪申翰：非常惡劣、最高罰3千萬
【台灣2024大選倒數24天】立委選舉激戰區至少7處 「不分區立委」16政黨推177人搶34席
【台灣2024大選倒數24天】立委選舉激戰區至少7處 「不分區立委」16政黨推177人搶34席
〈財經主筆室〉麥當勞漲價將掀起物價全面上漲？民眾還得繼續咬牙過苦日子！
〈財經主筆室〉麥當勞漲價將掀起物價全面上漲？民眾還得繼續咬牙過苦日子！