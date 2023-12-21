臺灣土地銀行x金研院創意提案賽　臺北科技大學Futurine Design Lab奪冠抱走15萬元獎金

為挖掘金融創新青年人才並解決金融服務痛點，土地銀行今年首度攜手金融研訓院舉辦「智慧金融 共想盛舉：土銀金融✖創意✖科技提案賽」校園競賽活動，在116組參賽隊伍經過激烈的競爭淘汰，最後是由臺北科技大學Futurine Design Lab以「土地小種子育成親子帳戶」主題，利用APP結合AI和大數據，為兒童及家長提供專屬理財建議，並藉由遊戲模式鼓勵親子共同學習理財知識，成功奪冠抱走15萬元獎金。

土地銀行副總經理林坤地於頒獎典禮致詞時表示，參賽學子在創意提案展現出無限的熱忱與創意，提案主題有近年最夯的ESG永續議題，亦涵蓋到臺灣邁入高齡化社會所需的銀髮族線上整合服務等，此外在科技日新月異發展下，學生們也提出將人工智慧導入數位金融服務、一鍵式整合個金服務等創新概念。林副總經理同時也勉勵參賽學子，將比賽中所累積的產品設計、流程規劃等實戰經歷，化為專業競爭力，期許大家未來都能在職場發光發熱。

這次校園競賽活動中，除金獎得主外，另有碳集(雲林科技大學)以「永續綠色碳權貸款」提案獲得銀獎(10萬元)、數位頑童(臺北科技大學)以「銀髮族金融服務整合方案」提案獲得銅獎(5萬元)，碳精靈(臺北科技大學)以「碳淨靈定存」提案獲得優選(2萬元)，以及懶人闖江湖666(臺北商業大學)以「土銀LINE RENT好享租」提案獲選網路人氣獎(Nintendo Switch遊戲主機)。

土地銀行指出，本次活動主要為響應金管會「金融科技發展路徑圖2.0」政策，因此攜手金融研訓院規劃校園金融創意提案賽以擴大產學合作效益，讓新世代學子發想出創意金融服務，同時也打造土地銀行與學生的互動橋樑。

土地銀行身為百分百國營銀行，在金融專利領域亦積極布局，截至2023年10月底，經核准專利已達460件，更連續六年入選經濟部智慧財產局「本國法人專利申請百大排名」，土地銀行將持續以「豐厚、和諧、熱誠、創新」經營理念打造以人為本的金融科技服務生態系。

金獎得主北科大Futurine Design Lab頒獎合影。(圖/臺灣土銀)