新北112技藝技能感恩會頒306萬獎金　全國唯一加碼亞洲技能競賽獎金

新北市今(21)日辦理112年技藝技能競賽感恩餐 會，鼓勵及肯定獲獎選手及指導老師，劉和然副市長親自出席宣示全 國唯一加碼亞洲技能競賽獲獎師生獎勵金及納入國際見學，現場頒發 306萬技藝技能獎勵金及2023年獨家新北金手榮譽徽章， 感謝為國家及自己征戰的頂尖選手及指導教師。

劉副市長表示，為鼓勵爭取佳績， 新北市全國首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略， 透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、 延聘金牌教練及出國研習獎勵； 其中最為激勵師生的是首創加碼獎勵金及金手國際見學制度， 以實質獎勵鼓勵師生。

副市長活動中宣示加碼亞洲技能競賽獎勵金， 今年新北市好手代表臺灣參加亞洲技能競賽勇奪4金1銀1優勝， 全國最多，其中青年組獲得1金1銀， 更獲得全國唯一加碼頒發獎勵金，金牌可獲得24萬， 同時為感謝指導教師辛勞，也加碼頒發金牌教師12萬獎勵金， 共計發出54萬元。

新北市今年技藝技能競賽成績傲然，技能競賽共奪得9金16銀7銅 41個第4名到佳作，青少年組金牌數更為全國之冠； 五大類技藝競賽共獲得46座金手獎及84名優勝，其中工業類8座 金手第一為全國第一，得獎率稱霸全國，全部競賽共203人次獲獎 ，總得獎數超越歷年成績，累積頒發306萬獎勵金。

榮獲商務軟體設計職種金牌的新北高工賴韋呈國手代表接受頒發亞洲 技能競賽獎勵金時表示，在這次亞洲賽中， 新北市對選手提供強力支持， 包括出發前的設備支援和回國後的獎金加碼..等， 深切感受到新北市對技職教育的高度重視。 相信不僅會激勵未來的選手們更加努力， 也會讓選手在追求卓越的道路上更加無後顧之憂。

今年也特別辦理謝師禮活動，邀請五大類金手獎第一名選手共同實作 禮物贈送指導老師，暖心告白感謝老師的指導， 同時肯定自己的努力。 獲得工業類測量職種第一名的瑞芳高工林恩平同學表示， 這次實作地毯非常有意義，特別選擇校徽來製作， 校徽的內圈代表測量儀器，外圈則是齒輪， 環環相扣才有團隊合作並順利運作， 就像自己跟搭檔黃奕儒同學還有老師互相合作及幫助才能順利獲得金 手。

雙雙獲得全國技能競賽資訊與網路技術及工業類技藝競賽電腦修護職 種金手第一名的曾郁翔同學代表所有選手贈送副市長明日之星抱枕， 並表示在高中生涯參與教育局金手培訓一連串的訓練， 比賽的經驗累積更改變了對自己的看法，更有信心面對未來的挑戰， 將繼續以更高的標準追求卓越，如同明日之星般閃耀回饋社會， 感謝老師及教育局的支持。

教育局補充，除了獎勵金支持外，自103學年度創全國之先規劃金 手國際見學，111年擴大補助國際及全國技能競賽青少年及青年組 (以新北國高中職在籍學生為主)前三名學生及指導教師、本次再擴 大納入亞洲技能競賽選手及指導教師，預計選送至德國、日本、 澳洲等國多管道跨域國際見學，將補助超過百人技職好手邁向國際， 培育世界級頂尖人才。

選手贈送指導老師手作禮物，感謝師恩。(圖/新北市教育局)

全國唯一加碼亞洲技能競賽獎金。(圖/新北市教育局)