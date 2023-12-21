12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 台灣中選會：民視完整播出

總統選舉首場政見會昨(20日) 落幕，民眾黨認為，總統候選人柯文哲發言遭媒體刪減，副總統候選人吳欣盈今天(21日) 表示，台灣閱聽眾對媒體信任度僅28%，希望轉播單位重新檢視；對於中選會指皆依法完整轉播，不分區立委提名人黃國昌批評其粉飾太平。

中央選舉委員會昨晚舉辦首場總統候選人電視政見發表會，由民視轉播，中選會今天中午透過新聞稿表示，民視於昨天辦理首場總統候選人電視政見發表會，皆有依規定於無線電視第6台的民視完整播出，且絕無刪減或中途插播廣告。

吳欣盈今在民眾黨立委邱臣遠、民眾黨不分區立委提名人黃國昌、柯辦發言人陳智菡等人陪同下，在新莊競選總部召開記者會，認為柯文哲發表「居住正義政策」內容遭轉播單位民視剪輯，「44秒」片段被消失；記者會上還請翻譯，將記者會內容譯為英文。

吳欣盈以全英文表示，希望轉播單位可以重新看過完整片段，她知道媒體的公正性是重要的價值原則，可惜的是，台灣閱聽眾對於媒體整體信任度僅有28%，在有被調查的國家中排名41。

吳欣盈說，民眾黨在選舉中遇到挑戰，希望記者會訴諸國際媒體，告訴世界台灣想要公平、公正的選舉程序。

黃國昌表示，許多民眾自發性提供影像，民視、三立等媒體播出政見發表會時，唯獨柯文哲發言過程被進廣告，新聞媒體公平對待每位候選人應是民主法治社會最基本原則，而這個原則要被執行，有賴於中選會及國家通訊傳播委員會（NCC）。

一位不願具名的讀者對《台灣英文新聞》表示，自家訂閱的是中華電信MOD, 昨晚政見發表會進行時他原本是在500台以後的頻道看新聞, 轉台時發現三立(財經?) 新聞台也用民視提供的訊號同步直播政見會, 於是短暫收看了一會兒。不料輪到柯文哲發表政見時, 中途突然進了廣告。讀者以為柯文哲發表完畢, 立刻轉到第6台的民視, 發現民視畫面仍是柯文哲的政見發表。

該名讀者坦承, 他並未注意當時柯文哲發表的政見內容, 只是覺得廣告進得有點怪。至於該台插播廣告的時間有多長, 讀者表示沒注意。實際情況可能還是要由主管單位釐清。

中央社21日引述民視新聞網路部經理陳光中說，消失的「44秒」並不是民視所為，一樣的訊號在YouTube與臉書皆發出，出現畫面停滯可能為網路緩衝情況，可能是接收端出了問題。

他認為，記者會簡報稱「The content removed by FTV（被民視移除的內容）」是實質指控，必須否認，還強調「己所不欲、勿施於人 」。

針對三立電視、民視YouTube昨轉播總統候選人電視政見發表會，遭質疑插播廣告致民眾黨總統候選人柯文哲40多秒發言「被消失」，中選會今天表示，昨晚民視無線電視台（第6頻道）是依法全程且完整直播，絕無刪減或插播廣告。

有網友質疑，柯文哲發表意見時，因三立電視、民視YouTube插播廣告，導致發言內容消失40多秒，質疑電視台違反選罷法不得插播廣告的規定。

中選會中午透過新聞稿表示，依總統副總統選舉罷免法規定，總統副總統選舉，中選會應以公費在全國性無線電視頻道提供時段，供候選人發表政見。

中選會說明，總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法規定，電視時段由中選會洽商台視、中視、華視、民視、公視提供，實施辦法配合母法規定，電視台播放電視政見發表會時，中途不得插播廣告。

中選會指出，民視於昨天辦理首場總統候選人電視政見發表會，皆有依規定於無線電視第6台的民視完整播出，且絕無刪減或中途插播廣告。

中選會強調，經查中選會官網直播影音連結與紀錄存檔等，也未有部分網路以訛傳訛所指有插播廣告或刪除候選人發言片段。