Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制

經濟部中小及新創企業署為增加工商各界對社會創新組織及責任採購的重視，自2017年辦理「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」，七年來已累積超過49億元採購金額，超過600家組織積極參與。今年的Buying Power 頒獎典禮於12/15(五)假華山紅磚區西1館舉行，今年採購金額再創新高突破18億，且吸引45間新企業申請獲獎，此次採購獎首獎共有34家獲得，特別獎有20家獲得，其中採購首獎的全家便利商店、國立自然科學博物館、路易莎及衛福部社會及家庭署則為同時獲得特別獎的單位，表示其在採購金額超過1000萬以上還兼具公務創新、經濟共融及社會共榮等社會影響、創新、重大性之社創合作貢獻。

今年的特別獎中經濟共融組獲獎的全家便利商店攜手社創組織環海淨塑，以及同行超商、咖啡店、早餐店、速食店等，於今年4月，成立全台第一個跨通路、跨產業的「循環杯大聯盟」，推動環保意識、號召產業聯盟，提高便利性獲得消費者認同而獲獎。芙彤園獲獎原因為與台北市視障者家長協會合辦「視障調香師」培訓課程，協助視障者發揮一技之長，接軌就業及創業，並兩度與國立歷史博物館及北視家協合作，透過3D觸摸圖了解文物，研發設計公益文創香氛。符合SDGs 8 就業，實現穩定經濟成長及SDGs 10減少不平等。

另外特別獎中環境永續組獲獎的大武山牧場則是以透過雙連梨，幫助農民逐步由傳統慣行轉換到友善農法，以土壤改良資材取代化肥，增加農田地力；並導入再生農耕，引導農民減少農藥、種植覆土作物，來恢復土壤健康、加強土壤存水能力、減少碳排放。攜手雙連梨推廣轉換自事業廢棄物的土壤改良資材，幫助農友建置產銷履歷，讓大武山、雙連梨及農民三方共好，建立友善生態鏈而獲獎。金色三麥獲獎原因是釀啤酒後的麥芽渣原被視為釀酒廢棄物，金色三麥啤酒廠尋求升級其附加價值的方法，與鉅田潔淨合作，借重植物性材料製作食品容器的研發能力與經驗，為麥芽渣開發出實用性的麥芽托盤，落實循環經濟，並轉換為可掩埋堆肥的低碳材料。取代塑膠托盤，也代表降低塑膠容器的採購與使用，以循環經濟的方式，參與全球降低石化污染的趨勢。

路易莎從2017年開始即參與Buying Power，已是多屆首獎得主，今年更以與公益品牌｢蘆葦女力｣合作，獲得社會共融組的特別獎，路易莎咖啡從2018年開始將原本廢棄的麻布豆袋，藉由｢蘆葦女力｣新銳設計師的巧思及二度就業、退休樂齡、經濟弱勢等婦女的精湛手藝，再生為永續時尚的生活良品，並於全國門市銷售。守護地球，也創造婦女就業機會。銷售所得，持續投入推動｢環境永續｣及｢婦女培力｣計畫，創造愛與公益的永續循環。

Buying Power希望社創團隊能相互合作分享資源擴大產業，鼓勵提倡提案機制，今年成果豐碩；例如：三小文創推動的「循環經濟・星火行動」為推動「無包裝概念櫃」，透過結合家務室 Home Work及島內散步等兩品牌在雲林與台中的合作推動，擴大消費者對社創組織及循環經濟的認識。

果嶼則是與企業攜手合作2024年融入了「有責商行」的標誌，打造一個具永續概念的店舖。這個合作不僅是商業上的聯盟，更是對永續責任理念的堅持，讓我們在推動社會變革的同時，透過可持續的商業實踐，我們希望打造一個具有意義和吸引力的永續概念店，吸引更多民眾認識並支持社創產業。

由品生活推動的「洄萊生活」則是品生活國際旅行社領導專案規劃，源天然股份有限公司負責綠色供應鏈和企業採購，洄遊吧有限公司參與食魚教育等相關活動，實現了有機的分工與合作。此專案不但提升永續旅遊的推動，擴大了企業在SDGs中的可持續採購和綠色競爭力，為環境、社會、和經濟層面帶來了持久的正面影響。

格外農品推動的「1+1雙品牌門市優化方案」，則是與2022年8月12日開幕的「慢漫小畫室」位於台南市安平區漁光島上的瑞復益智中心內，提供各式的動、靜態沉浸式藝術體驗課程，用手繪的創作重新活化漁光島裡的這個小空間，並兼營飲品販售，讓到訪漁光島的旅人也能共同參與藝術體驗方案。慢漫小畫室作為培育瑞復青年畫家及提供障礙者就業機會而存在，讓障礙者能自立生活、取得自信與自主權、障礙者家庭有更多選擇。

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