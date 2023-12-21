路易莎進軍新加坡宣布開放加盟目標100家門市 下一步將插旗印尼、埃及等地

台灣本土連鎖咖啡品牌LOUISA路易莎咖啡宣布插旗新加坡並開放加盟，首間門市於今（21）正式開幕，咖啡品項以選用藝妓系列的超越精品咖啡為主，店內還自行烘焙新鮮麵包，提供消費者更美好體驗的全新經營風格。路易莎董事長黃銘賢說，新加坡門市將是未來海外展店的旗艦範本，而路易莎之前已在泰國開了三家店，未來準備要在印尼、埃及等地展店。

新加坡是東亞前十大咖啡市場，因為是高消費力的國際金融中心，咖啡市場具有潛力，一年有近兩億美元，黃銘賢的目標是開100家門市，直營與加盟並進。當地媒體以「台灣咖啡霸主」稱路易莎咖啡品牌，路易莎挾帶著高度品牌韌性與展店決心進軍新加坡，即將快速在新加坡遍地開花。

LOUISA路易莎咖啡的新加坡旗艦店-國浩城中城（Guoco Midtown）門市位在中央商務區的新核心黃金地段，一樓大面寬三角窗，鄰近繁華的武吉士（Bugis）地鐵站。整體風格採用具現代感的木質裝潢，寬敞明亮的空間配置，並提供免費插座、網路，因應不同商務洽公的顧客族群，設有2至4人圓桌，以及在台灣最受年輕人歡迎的大長桌，80多坪的空間將近有100人座位。

路易莎新加坡旗艦店推出全新CI風格的咖啡豆（上圖）和濾掛咖啡（下圖）。（圖／LOUISA路易莎咖啡）

黃銘賢說，新加坡門市採「前店後場」的經營型態，截然不同於台灣，顧客更可以從門市內的透明櫥窗，一探路易莎現場製作麵包、在地烘豆的經營原則。而新加坡供應的咖啡品項，除了提供路易莎招牌的莊園咖啡系列外，最大特色以選用藝妓系列的超越精品咖啡為主，嚴選 5 種來自世界各地的藝妓頂級咖啡，包含台灣藝妓，極淺焙、果香濃厚的風味有別於傳統南洋咖啡。

另外，因應新加坡當地咖啡喜好及需求，推出獨特風味的咖啡品項，例如Specialty coffee系列、Iceccino系列等，有Mojito莫吉托咖啡、椰奶、巧克力和抹茶拿鐵等口味，咖啡飲品價格約落在 S$4-13元（折合台幣NT$94-306元）。

黃銘賢還說，路易莎新加坡門市更率先推動全新便捷的全數位化流程，全面自助點餐、線上點餐、零現金交易，現場提供顧客透過 iPad 操作點餐，同時，也導入路易莎台灣黑卡會員制度，這不僅是路易莎對數位科技的落實，也提高營運效益。而這套數位化流程全部由路易莎的台灣夥伴開發，未來也將在台灣門市推動，解決餐飲業人才荒，讓咖啡師更專注在沖煮一杯好喝的咖啡。

路易莎新加坡旗艦店試營運期間大受好評，更看好正式營運後的業績成長。（圖／LOUISA路易莎咖啡）