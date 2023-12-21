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40年來最冷 上海低溫「全天零下」中國急凍民眾苦笑如鑽冰箱

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/21 15:38
2023年12月21日，上海街景。（圖／路透社Nicoco Chan）

2023年12月21日，上海街景。（圖／路透社Nicoco Chan）

中國各地遭遇一波波冷氣團襲擊，北方多省低溫破紀錄，零度線更是往南一路延伸到金融中心上海。根據氣象單位，上海正迎來 40 年一遇的 12 月罕見低溫，直到下周才會回溫。

上海市氣象局發布了低溫強風特報，21 上海市郊攝氏零下 4 至 6 度，官方網站警語「全天零下」、「40 年同期沒有的冷來了」、「沒有最冷，只有更冷」，足見這波寒流威力。

上海市氣象局的官方微博帳號，分享了冷到骨子裡的湖面結冰情景，「連鴨子都不敢下水」。根據預報，市中心徐家匯氣象站預估將出現連續 5 天（21 至 25 日）低溫低於零下 1 度的情況，是 40 年來首見。與中國北部地區相比，上海仍屬「溫暖」，但這波冷空氣對上海而言實屬罕見。

40年來最冷 上海低溫「全天零下」中國急凍民眾苦笑如鑽冰箱
上海逢 40 年一遇低溫。（圖／截自上海市氣象局網站）

路透社指出，上週開始，西伯利亞冷氣團壓頂，許多北部省分屢屢寫下 12 月急凍紀錄，有的甚至達攝氏負 30 度。微博出現了 #超20省份冷如鑽冰箱 的標籤，還有網友生無可戀稱「一出門就進了冰箱冷凍層」、「我這兒的太陽就是冰箱裡的燈」。

中國風雪雖不如北美與歐洲劇烈，但對道路運輸等基礎建設設施同樣構成挑戰。尤其，西北甘肅才發生規模 6.2 強震，身處零下十多度的環境，救援困難。山西省呂梁市還有消防隊在寒風中救火時，防護衣與面罩迅速被零下 18 度的氣溫凍成了一片冰霜。

寒流也威脅了中國忙碌的食物外送產業。許多人在社群媒體上表示，擔憂外送員安全，不敢輕易點外賣。對此，中國工人日報趕緊發文，「網友不必糾結苦情敘事、號召不點外賣」，得想想他們的生計。

40年來最冷 上海低溫「全天零下」中國急凍民眾苦笑如鑽冰箱
（圖／中國天氣微博）
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更新時間 : 2023-12-21 19:33 GMT+08:00

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