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【紅海危機】國際護衛艦隊擬建「安全走廊」 商船聘武裝守衛「最好有實戰經驗」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/21 14:11
2023 年 11 月 20 日，葉門叛軍船隻緊跟「銀河領袖號」貨輪。（圖／路透社Houthi Military Media）

2023 年 11 月 20 日，葉門叛軍船隻緊跟「銀河領袖號」貨輪。（圖／路透社Houthi Military Media）

針對葉門叛軍肆意攻擊釀成的紅海危機，美國雖聯合十多國組成了一支護航聯盟，航運業者怨至今仍一片混沌，毫無具體細節，不得已只好先自行聘僱武裝守衛。英媒則披露，聯盟可能會採建立安全走廊的方式，支起一道防護盾。

葉門叛軍「青年運動」（The Houthi movement，The Houthis）自 11 月 19 日起加大對行經紅海船隻的攻擊騷擾，發射無人機、火箭、飛彈，甚至直接登船劫持。

在貨輪出逃後，外界也開始擔憂油輪、天然氣載運船、散裝貨船會否成為下一波大逃亡的船舶。如此恐推升全球商品價格，加劇通膨。

美國 19 日組成了「繁榮護衛行動」（Operation Prosperity Guardian），確保商船安全，十多國或明或暗加入此一任務，目前仍未公布確切計畫。底氣十足的叛軍 20 日揚言，若遭針對，不排除攻擊美國戰艦。

路透社報導，隨著情勢升高，為了避開衝突點紅海南端的曼德海峽、亞丁灣，逾百艘船隻改道非洲好望角，航運業者不知所措，怨聲載道，稱有被蒙在鼓裡之感，不知所謂的護衛行動究竟將如何進行。

經濟學人建議，聯盟可朝 3 步驟消弭危機，在軍事資源有限的情況下，最實際的方法就是打造海上「安全走廊」與「防空泡泡」。根據金融時報，美國正有此意，傾向與盟友支起聯合防護盾，對付來襲的無人機與飛彈，較不考慮採取隨船隊伴航的方式。

在事態未明朗前，船運業者只能靠自己。除了先前傳出有船隻會關閉應答器，躲避追蹤，或掩蓋自身位置，根據數據分析公司 Kpler，有的船東決定多聘些「有力人手」上船護衛。他們的做法是，在通過曼德海峽時，透過訊息系統向海岸巡防單位傳達「船上有武裝守衛」的資訊，增加一點膽氣。

海事安全服務公司 Seagull Maritime 也提到，近來湧入了不少關於葉門叛軍攻擊、索馬利亞海盜劫持船舶的詢問。有的船主還直接要求提供 6 至 8 人的守衛隊，最好「有前線作戰經驗」。不過，部分安全服務業者認為，面對握有飛彈的民兵組織，私人護衛恐難派上用場。
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更新時間 : 2023-12-21 19:33 GMT+08:00

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