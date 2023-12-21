【更新】中國：丙烯等12種台灣產品 2024年起停用ECFA稅率　國發會: 經濟衝擊有限

更新時間: 2023-12-21 15:40

中國今天(21日) 宣布丙烯等12種銷中產品，明年(2024年) 元旦起停止適用ECFA的關稅減讓。國發會主委龔明鑫今天說，ECFA占台灣整體出口低於4%，對經濟衝擊有限；經濟部則表示將加碼補助受影響業者。

中國日前公布對台灣貿易壁壘調查結果，認定台灣對中貿易限制措施構成貿易壁壘，中國國務院關稅稅則委員會今天進一步發布公告，明年1月1日起對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品(如下表)，中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）協定稅率。

圖/中國財政部關稅司 (國務院關稅稅則委員會)

中央社引述龔明鑫今出席政院會後記者會時指出，中國此舉對台灣整體經濟影響比例很低，因為ECFA項目占台灣整體出口低於4%，這12項占比又會更低，因此衝擊有限，明年的經濟成長率也不會因此改變，還是會超過3%左右。

經濟部次長陳正祺出席政院會後記者會時則說，中國在2015年後全力發展石化產業，有部分品項市場已經相當飽和，還有產能過剩的情況，因此台灣業者早就主動分散市場，目前出口到中國的石化產品，去年統計約在20億美元左右。

陳正祺也表示，台灣對中國這波經濟脅迫跟政治操弄都有充分評估過，這12項稅率中，有8項的法定稅率是2%、2項是6.5％、1項10％，而2%稅率項目中有2個項目是暫定稅率1％，未來就會回到2％。

他說，經濟部已經跟業者充分討論，業者也了解趨勢與變化，未來將透過數位化等4大策略強化業者體質，並會針對受影響業者加碼補助跟輔導。

經濟部今天則表示，時值台灣大選前夕，中方再次把經貿政治化、工具化，雖然已有預期並有準備，且此種經濟脅迫行為成效相當受限，但也要表達遺憾，將協助國內產業調節影響。

經濟部指出，近年來中國對澳洲、日本、韓國以及台灣，都以各種不符合國際經貿規範的手段影響其他國家，凸顯中方任意對各國經濟脅迫的情況，也提醒世界經貿依賴中國的風險。台灣持續呼籲兩岸都是WTO（國際貿易組織）會員，貿易爭端應在WTO機制下討論解決。

經濟部國際貿易署透過新聞稿表示，此種經濟脅迫行為成效將相當受限，原因有3個。

首先，檢視受影響相關產品出口至中國情況，今年1到11月對中出口金額約18億美元，占整體對中出口金額僅1.3%，其中絕大多數、約16億美元的商品稅率將變成1%或2%，且多數為台商在中國設廠所需要的上游原料，為生產時的調節使用。

其次，今年1到11月台灣對中出口占整體出口比例，已由過去4成以上降低到約35%，其中強勢的半導體產品更占5成以上，近9成為加工組裝後另外銷往世界的中間財，顯示台灣近年來的產業發展、全球布局已見成果，也讓中國此次片面行為對台灣的出口影響非常有限。

第3，今年整體石化業對中出口原就衰退3成以上，主因是中國石化業大量擴產，自身產能陸續開出，加上中國經濟復甦緩慢，使得中國已成全球石化業的紅海市場，台廠本已啟動全球布局、發展差異化商品，經濟部也會提供政策工具協助業者。

經濟部指出，最惠國稅率不是不能出口，相關產品的稅率為1%到6.5%不等，絕大多數稅率為1%與2%，經濟部已與相關業者密切聯繫，也會跟業者就各項產品所需要的低碳化輔導、智慧化生產、分散市場拓銷以及鼓勵差異化商品研發等4大面向持續支持，並視情況增加政策工具資源，加碼補助跟輔導。

首次發稿: 2023-12-21 15:15

中國央視新聞與新華社等官媒報導，中國國務院關稅稅則委員會發布公告，明年(2024年) 1月1日起對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的協定稅率。

據報導，中國國務院關稅稅則委員會對此聲稱，「希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制」。

中國國務院關稅稅則委員會在公告中宣稱，「台灣地區」單方面對大陸產品出口採取「歧視性的禁止、限制等措施」，違反了ECFA規定。

公告提到，根據ECFA，中國國務院關稅稅則委員會發布公告，決定中止ECFA部分產品關稅減讓，自2024年1月1日起，對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品 ，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。

針對中國今天宣布中止ECFA丙烯等產品優惠關稅，石化公會表示，由於石化產業原料在製程上互有關聯，中國雖僅中止12項產品優惠關稅，但對台灣石化產業衝擊遍及上下游產業鏈；工總則建議政府協助加速業者全球布局，並與中國建立協商溝通管道。

工總表示，中方公布中止的丙烯、對二甲苯等12個石化相關產品的關稅優惠，全球布局的石化大廠會以增加海外產能因應，而縮減國內產能的結果，勢必會衝擊國內就業；至於規模不大的中小企業廠商，亦只能透過加速海外投資布局因應。其結果影響的都是國內就業。

工總指出，如果中方持續取消台灣出口中國產品的既有關稅優惠（除了石化，還包括機械、紡織），對台灣從業人口眾多的傳產來說，都將是很大的衝擊，因此建議政府一方面協助加速廠商全球布局，另一方面與陸方建立協商溝通管道。

中央社另引述石化公會回應指出，由於石化產業多為「聯產品」，原料在製程上互有關聯，因此中國官方雖僅中止12個稅目進口產品優惠關稅，但對台灣石化產業的影響是一連串的，衝擊遍及上下游產業鏈。

石化公會指出，尤其台灣必須與日本、韓國等亞洲周邊國家競爭，但競爭對手有其他自由貿易協定（FTA）的優勢，因此失去ECFA的關稅優惠後，恐將使台灣的石化產業處境更艱難。