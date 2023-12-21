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GD與YG正式告別　明年將回歸藝人身分、設立毒品防治基金會

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/21 12:34
BIGBANG隊長GD染吸毒風波，11月6日主動前往仁川檢察廳接受調查（圖／路透社KIM HONG-JI）

BIGBANG隊長GD染吸毒風波，11月6日主動前往仁川檢察廳接受調查（圖／路透社KIM HONG-JI）

BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）透露了近期計畫，除了明年將回歸藝人身分，他也以此次被捲入染毒風波為契機，宣布成立毒品防治基金會。

GD原所屬經紀公司YG娛樂，昨（21）日於官網正式與GD切割關係，新經紀公司Galaxy Corportation也隨即在今（21）日召開記者會，GD本人無親自出席，由經紀公司對外說明GD近期的計畫。

GD近日因涉嫌吸毒而接受警方調查，在經過多次毒品檢驗後，最後確定以無嫌疑不移交結案。

Galaxy Corporation轉述GD的親筆信，信中寫道，經過這次（染毒風波）事件，他看見了他至今都沒有看過的一部分；他通過新聞知道了南韓每年有2萬名毒犯、青少年毒品類犯罪大增，以及這之中接受治療機關接受治療的人不到500名，這些令人心痛的事實。

GD表示，他認為他應該要有所行動，為不知道自己走上一條既可怕又錯誤的道路的青少年，積極展開掃毒及根除毒品的動作。

GD說，他想給那些無法進行治療的人一個治療的機會，成為保護那些脆弱的存在的哥哥、弟弟、同事等。他表示，他明年將回歸，盡起藝人的責任及社會責任。

對於此次遭到毒品調查，GD認為警方只是做了調查機關應該做的事，雖然他也因為許多的負面留言而度過了痛苦的時間，但也以此為契機，他開始關注毒品對社會的影響及嚴重性。
BIGBANG
權志龍
GD
G-Dragon
YG娛樂
毒品

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