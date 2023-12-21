AI PC、航運逆勢揚　台股21日盤中跌勢收斂、重返17500之上

美股4大指數20日重挫，台積電美國存託憑證（ADR）和人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）跌逾3%，台股今天(21日)開盤跳空下跌超過百點，早盤一度跌逾190點，摜破17600點和17500點整數關卡，失守10日線17541點，回測月線17442點。

盤中AI PC概念股逆勢翻紅，航運股堅挺，金融跌幅也縮小，台股跌點收斂至百點內，重返17500點之上，力拚站穩10日線。法人指出，台股盤面題材多，以中小型股表現為主。

到了10時44分，台股加權指數17539.82點，下跌95.38點，跌幅0.54%，成交值約新台幣1576.29億元，其中電子跌0.73%，金融跌0.44%，人工智慧伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群勁揚翻紅漲0.7%，代表中小型股的櫃買OTC指數小跌0.12%。

主要電子權值股台積電盤中跌1.3%，聯電跌1.6%，聯發科、鴻海、日月光投控小跌，AI概念股廣達、華碩盤中漲1%，英業達漲3%，緯穎漲近5%。股價超過千元的高價股漲多於跌，維持「十一千金」。

中央社引述啟發投顧副總經理容逸燊表示，美股下殺，台股有守，低檔有撐盤力道，盤面題材多。

展望台股後市，容逸燊指出，即將進入年底耶誕長假，外資開始放假，預期台股以中小型股表現為主。