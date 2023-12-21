【必看亮點】以色列面對聯軍突襲驚險逆轉勝　影后顛峰之作《贖罪日之戰》台灣上映

由奧斯卡影后海倫米蘭主演的《贖罪日之戰》講述1973年以色列面對聯軍突襲，以國總理﹑有「鐵娘子」之稱的果爾達梅爾如何冷靜坐鎮帶領國家突圍逆轉勝，將於明（22）日台灣上映。

電影由曾經歷贖罪日之戰的導演蓋納提夫執導，還原以色列面臨敘利亞與埃及突襲，以色列當時可以掌握先機應付突襲，但卻因一事突槌導致開戰，雖然最後贏得勝利但卻是許多條人命換來的，而影后在片中完美詮釋果爾達梅爾如何在男人當道的政府裡坐鎮指揮，憑藉聰明智慧及愛心解決危機，她的幽默也讓人莞爾，如同面對空襲時對硬漢部長們說，「我是不會躲到桌子底下的，但別讓我阻止你們。」

之所以會由影后出演，是因為梅爾夫人的孫子基甸梅爾看到海倫米蘭在影集《重案真凶》扮演女性領導者時， 深刻詮釋出女性面對艱辛、勝利、困境與個人衝突， 因此親自向劇組提議，希望能由她來詮釋梅爾夫人，「我閱讀很多海倫米蘭的採訪，她總是真誠、純粹、有趣又迷人， 這正是扮演果爾達梅爾所需要的魅力；而她本人是堅強、獨立、 女性氣質的象徵，是女性與男性的榜樣， 她真的是這個角色的不二人選！」更大力讚嘆「當我看到海倫時， 就像是看到我的奶奶！」

海倫米蘭為了特殊造型， 每天清晨4點起床，再耗費至少兩個半小時進行特殊妝髮， 拍攝完畢後， 她還得再花費一到兩小時卸妝，但由於卸完妝後， 劇組成員都已經收工，當導演蓋納提夫（Guy Nattiv）回憶起來也驚呼，「我彷彿有35天沒有見到海倫了 ！」而海倫米蘭也因為太習慣梅爾夫人的扮相， 導致時常在卸完妝後，被鏡子裡原本的自己嚇到！

拍攝傳記片一值都是很大挑戰，對影后也不例外！海倫米蘭透過反覆聆聽梅爾夫人的音檔，讓自己從外在到內都能進入角色，「 通常我的時間很有限，和團隊進去化妝後，很快就要再出來， 大概只有20分鐘的時間。但這次，我可以一邊聽梅爾夫人說話， 花上兩個多小時從外表、內心層面進入她， 這是一段非常寶貴的時間！」

有趣的是，由於梅爾夫人菸癮很重，為了詮釋該特點， 她還特別用尼古丁把手指染黃，以呈現出菸癮的特徵， 更坦言在片中大量抽菸，是她認為演起來最困難的部分，「她沒有那種權力狂或獨裁者的個性， 而是很有母性與愛心。我跟她還有共通點呢！她很喜歡廚房設備， 例如最新的攪拌機，我也是！總會去購入最新款的廚房用品！」