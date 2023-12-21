無症狀易忽視！台灣腎病患者高達263萬人 醫籲4大高風險族群應早篩早治

台灣素有「洗腎王國」的稱號，但近來洗腎發生率五年來首度下降，且40至64歲發生人數逐年下降。台灣腎臟醫學會吳麥斯理事長表示，顯示強化「早篩早治」觀念已展實質成效，但台灣腎病人數據推估仍高達263萬人，腎病預防仍舊不能掉已輕心，特別是肥胖、高血壓及糖尿病均為腎病風險因子。

由於早期慢性腎病無症狀，多數國人未認知到自身腎臟出問題，台灣洗腎發生率雖然5年來首度下降，仍有高達263萬名慢性腎臟病人，每9名成人就有1人可能發生慢性腎臟病，仍不能掉以輕心。

中華民國診所協會全國聯合會陳宏麟理事長表示，為調查民眾對慢性腎病的正確認知，進行「慢性腎病觀念調查」共蒐集513份問卷，結果顯示有3成民眾對於「尿裡有泡泡一定是腎臟不好？確診慢性腎病只能終身洗腎？」有錯誤認知。陳宏麟指出臨床上確實碰到蠻多民眾對腎病觀念錯誤，尿中有高濃度的蛋白質 (俗稱蛋白尿) 會產生泡泡尿，但也有可能是其他原因引起的，蛋白尿初期是無法用肉眼觀察，仍需進一步詳細追蹤檢查。

此外，陳宏麟特別針對「三高者」、「肥胖者」、「吸菸者」及「長期服用止痛藥者」四大慢性腎病高風險族進行呼籲，應及早透過「腎臟紅綠燈圖」將抽血驗得的「腎絲球過濾率」與尿液驗得的「白蛋白尿」兩項數值交叉比對，即可初步了解腎臟健康，並應盡早尋求全台腎臟病照護機構「早篩早治」。

台灣腎臟醫學會黃尚志榮譽理事長表示，為持續提升慢性腎病識能，在「腎事太平攻略」網站上提供相關衛教素材供醫師與民眾下載。其中衛教手冊強調肥胖、高血壓及糖尿病為腎病風險因子，教導民眾平時如何控制共病外同時保腎。

台灣腎臟醫學會還發布了兩部衛教影片，盼能以多元的慢性腎病衛教素材來持續深化民眾慢性腎病衛教。除了線上衛教素材，今(2023)年線下分別於彰化、台南、屏東三地進行「慢性腎病衛教車巡展」，透過衛教影片、轉盤遊戲等與民眾互動吸收慢性腎病知識，達到「線上線下、雙管齊下、一齊護腎」。