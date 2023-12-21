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台灣畫廊協會新任理監事團隊出爐　尊彩藝術中心接理事長

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/21 09:48
畫廊協會第十六屆理監事、第十五屆理事長、資深顧問陸潔民合影。（圖／畫廊協會提供）

畫廊協會第十六屆理監事、第十五屆理事長、資深顧問陸潔民合影。（圖／畫廊協會提供）

社團法人中華民國畫廊協會於昨（20）日舉行第16屆第一次會員大會，並順利完成新一屆的理事長與理監事選舉，新任理事長由尊彩藝術中心總經理陳菁螢出任。

社團法人中華民國畫廊協會（TAGA）轄下所屬部門與機構：會務中心、藝術博覽會、台北藝術產經研究室。會務中心主要任務是為會員提供服務；藝術博覽會每年在台灣定期舉辦博覽會，依時序為：「ART TAINAN 台南藝術博覽會」、「ART SOLO 藝之獨秀藝術博覽會」、「ART TAICHUNG台中藝術博覽會」、「ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會」。

2010年6月正式成立的附設機構「台北藝術產經研究室」，除負責產業環境與趨勢研究，以及數據調查分析之外，自2017年著手建立畫廊產業史料庫，並在2023年時成立綠色使命辦公室、正式發布《社團法人中華民國畫廊協會藝術品鑑定鑑價作業準則》。

第16屆理事長及新任理監事團隊成員名單

理事長：尊彩藝術中心總經理陳菁螢
副理事長：阿波羅畫廊負責人張凱迪
常務理事：首都藝術中心、琢璞藝術中心、索卡藝術
常務監事：晴山藝術中心
理事：青雲畫廊、傳承藝術中心、凡亞藝術空間、藝星藝術中心、秋刀魚藝術中心、比劃比畫、異雲書屋、亞洲藝術中心、涅普頓畫廊、333畫廊
監事：名山藝術、乙皮畫廊、臻品藝術中心、丹之寶
社團法人中華民國畫廊協會

更新時間 : 2023-12-21 13:08 GMT+08:00

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