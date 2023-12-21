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家扶調查：68.4%弱勢兒少需課外學習 74.5％想參加課外活動 卻因經濟無法負擔

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/21 09:36
2023年12月19日，家扶基金會蔡雯瑾主任報告《台灣貧窮兒少資料庫2.0-教育與課外學習調查》。（圖／家扶）

2023年12月19日，家扶基金會蔡雯瑾主任報告《台灣貧窮兒少資料庫2.0-教育與課外學習調查》。（圖／家扶）

家扶基金會日前公布調查結果，有不少弱勢兒少無法獲得足夠的課外學習和文化活動資源，原因大致與資源與環境限制有關，例如7成4為經濟無法負擔、1成3為需要照顧家人等。家扶呼籲民眾關注弱勢兒少學習需求，幫助他們突破困境與限制。

家扶《台灣貧窮兒少資料庫2.0-教育與課外學習調查》發現，68.4%孩子認為自己需要課外學習；34.7%在數學、33.4%為英文等科目常感到挫折。在沒有參加課外學習的兒少中，71.5%認為若可以參加課外學習，對於學習會有幫助，然而這樣的想法卻可能因各種條件限制而無法實現。

來自花蓮的琳琳，成績保持全班前三名，家庭生計由罹癌的母親一肩扛起，不論在課業學習還是閱讀的興趣，琳琳總是透過自身努力來拿獎學金。然而數理科目困難日增，已需輔助資源加強，但經濟有限、交通耗時，至今卻步難及。

本次調查也發現，各項文化活動皆有超過5成的孩子很少或甚至從未參加過，特別是藝文展覽更高達83.5%。以住在澎湖的小景為例，住家到市中心動輒一個多小時車程，課外學習是一大考驗。

家扶基金會周大堯執行長表示，家扶孩子的內心深處充滿著對學習的想望，我們看到需求；學習能助於邁向脫貧的道路，我們願意行動，並以獎助學金、學習資源協助、才藝培育等方案推動，無論是個別培育或團隊訓練模式，致力挖掘並發展弱勢孩子的多元潛質。呼籲大眾一起支持家扶孩子學習需求。
家扶基金會
弱勢兒少
課外學習
文化活動
經濟
環境限制

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