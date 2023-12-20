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【總統政見發布會看兩岸主張】侯批賴台獨引戰、賴批侯柯「假和平」、柯提「5個互相」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/12/20 20:37
國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲今（20）晚於首場政見發布會交鋒。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞後製）

國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲今（20）晚於首場政見發布會交鋒。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞後製）

2024 總統大選三黨候選人首場電視政見發表會今（20）日晚間登場，談及兩岸政策，侯友宜批賴清德台獨引戰，強調堅持台灣民主自由制度，反對一國兩制，也反對台獨；賴清德批評侯友宜與柯文哲接受九二共識，走向的是統一的「假和平」，自己才是維持現狀的「真和平」；柯文哲則提「台灣自主、兩岸和平」，以「5個互相」與中國相處，找出彼此都可以接受的方案。

侯：中華民國憲法是兩岸政治的護國神山

第一順位發言的侯友宜強調，自己的領導下，中華民國決不會在主權上讓步，會在尊重現狀的基礎，在兩岸和平互信的基礎，保持穩定。他遵守中華民國憲法，堅持台灣民主自由制度，反對一國兩制，也反對台獨。台灣的命運由2300萬人來決定。

侯友宜提出「３Ｄ戰略」，即「嚇阻、對話、降低風險」，讓台灣的自衛能力提升，備戰不引戰。兩岸不斷溝通交流，提升善意，「我的中間路線，才能走向和平」，和平才是一切國家發展的基礎。中華民國憲法是兩岸政治上的護國神山。

提及賴清德過去的台獨立場，侯友宜質疑賴的務實台獨路線，是騙選票還是掩蓋台獨，一邊喊維持現狀卻又說現狀已成過去，一邊稱兩岸交流卻又限制交流。護照上、國慶典禮上的中華民國標誌越來越小，質疑賴清德以台獨「引戰」，和平越來越遠。

賴：侯、柯走向統一的「假和平」

第二順位發言的賴清德則表示，「有主權才有國家，有台灣才有中華民國。」只要認同台灣，都是這塊土地的主人，將永遠堅持民主自由的憲政體制，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬。台灣主權不容侵犯併吞。中華民國台灣的前途僅有2350萬台灣人民才有權決定。未來將團結國人，走蔡英文總統的路線，走進世界，壯大台灣。

他反問侯友宜，中國國家主席習近平已說九二共識就是「一個中國」、「一國兩制」，說要守護中華民國卻接受九二共識，如何守護台灣民主？他也質問柯文哲，喊「兩岸一家親」如何走蔡英文的外交路線？批侯康配、柯盈配不過五十步笑百步，無法保衛國家。

賴清德主張，「和平無價、戰爭沒有贏家，」他願意在對等尊嚴的前提下，敞開大門與中國交流合作，增進兩岸人民福祉，達成和平共榮。他強調，對和平有理想但沒有幻想，在中國尚未放棄武力犯台前，將落實和平支柱四大方案，強化全民保家衛國的意識，強化國防、經濟以及與民主陣營的合作。發揮規則的力量，不引戰也不畏戰，以備戰來避戰，達到和平的目標，靠實力而非侵略者的善意保衛國家。

賴清德強調，侯友宜與柯文哲走向的是統一的「假和平」，自己是維持現狀的「真和平」。

柯：「5個互相」達成諒解、找出方案

最後發言的柯文哲提出，「台灣自主、兩岸和平」，即我們在維持現在享有的民主政治制度、生活方式，願意以對等尊嚴的方式與對岸展開交流。他強調自己有成功與中國打交道的經驗，可以用互相認識、了解、尊重、合作、諒解等「5個互相」與中國相處，在互相諒解的情形下，找出彼此都可以接受的方案。他提及，沒人會把國家安全完全寄託在對方的善意上，所以要有足夠的國防力量，主張要把國防預算提升到 GDP 的３％以上，沒有可靠的自主國防無法與對岸對等尊嚴的談判。
2024總統大選
兩岸政策
侯友宜
賴清德
柯文哲

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