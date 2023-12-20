【2024總統大選政見發布會1】侯友宜、賴清德、柯文哲首輪政見看這

更新時間：2023-12-20 20:20

柯文哲政見：聯合政府、對中「5個互相」、文官制度重整

柯文哲開門見山承諾，當選總統後一定建構民主、自由、繁榮、和平、團結、和諧的國家，2024是台灣的命運轉捩點，是要留在藍綠惡鬥的泥淖，還是走向新政治新文化？

柯文哲指出，台灣現階段面臨「五缺」，即缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才乃至缺雞蛋，年輕人最痛恨的高房價、高房租，以及少子化、高齡化，勞保快要破產、健保費用無法控制等國家危機。他強調這些問題2024都要有改變。

柯表示，他希望台灣是「美麗之島福爾摩沙」而非如外媒所說的兵兇戰危，台灣應該是中美溝通的橋梁，而非棋子，希望台灣是團結和諧，而非分裂仇恨的社會，最重要是台灣要由一個清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府領導，而不是每喊口號、大撒幣、製造仇恨、啥問題都沒解決的政府領導。

柯文哲提出總綱就是「共榮社會，國家治理」，對外是「國家自主、兩岸和平」，對內是「聯合政府、團結台灣」。柯細數台灣殖民史與多元文化背景，強調台灣就是移民社會，只要住在台灣、喜歡台灣就是台灣人，馬偕就是很好的代表。人民才是政治主體而非意識形態。他認為政治的核心是「執行力」，不因少數人犧牲多數人的利益，不因政黨利益而犧牲國家利益，講究誠信、講究理性、務實、科學。

關於兩岸政策，柯主張「台灣自主、兩岸和平」，即我們在維持現在享有的民主政治制度、生活方式，願意以對等尊嚴的方式與對岸展開交流。他強調自己有成功與中國打交道的經驗，可以用互相認識、了解、尊重、合作、諒解等「5個互相」與中國相處，在互相諒解的情形下，找出彼此都可以接受的方案。沒人會把國家安全完全寄託在對方的善意上，所以要有足夠的國防力量，主張要把國防預算提升到 GDP 的３％以上，沒有可靠的自主國防無法與對岸對等尊嚴的談判。

關於內政，柯文哲直指台灣憲政體制缺點，「贏者全拿，毫無制衡，有權無責」，也不是二輪投票制，很可能選出少數人的總統，還無法制衡，出現「少數人支持的威權總統」，任命閣揆、部會首長都無須立院同意，才會出現小英總統７百多天不開記者會，憲政體制有助權力集中，對小黨也不公平。

柯主張，總統應當到立法院進行國情報告，接受黨團質詢，行政院長要有立法院同意後任命，部會首長應當到各委員會接受聽證，不分區立委要改為３％以上得票就可分配席次，立委選舉也從並立制改為聯立制，廢考監兩院，形成三權分立。

柯文哲也提出文官制度重整，高階文官、國營事業董監事，要有公開透明遴選機制，把開放政府，全民參與，公開透明的理念帶進政府，讓政府不再是單一政黨或少數人把持。

柯文哲坦言現在修憲相當困難，但只要當選人願意放棄權力，即使還沒有修憲完成，一樣可以往內閣制發展。他也強調，這場選舉要繼續留在藍綠的泥淖，還是走向新政治新文化，值得大家思考。他也希望這場選舉過後，台灣可以是社會和諧、政黨和解、兩岸和平的社會。

柯文哲也提到，社會和諧要從家庭和樂做起，他提出「55計畫」，呼籲支持者、特別是年輕朋友，每天五分鐘、每周至少五天，跟長輩面對面講話、打電話，關心長輩之後，拜託長輩投給柯文哲。也要向長輩解釋，柯文哲不會貪污贏兩黨、不會債留子孫，且注重老人福利，比照台北市補助65歲以上健保費、一個月450塊悠遊卡可以搭公車、捷運等等。

更新時間：2023-12-20 19:55

賴清德政見：四大使命

第二順位發表政見的賴清德表示，對手用仇恨動員、偏頗言論做攻擊。他表示台灣首次進行民主選舉時，中共就發射飛彈威脅，他也就此棄醫從政，30年來決心沒有改變，意志也更加堅定，他將承擔起4項重大使命。

第一，保衛國家生存。「有主權才有國家，有台灣才有中華民國。」只要認同台灣，都是這塊土地的主人，將永遠堅持民主自由的憲政體制，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬。台灣主權不容侵犯併吞。中華民國台灣的前途僅有2350萬台灣人民才有權決定。未來將團結國人，走在蔡英文總統的路線，走進世界，壯大台灣。

他反問侯友宜，中國國家主席習近平已說九二共識就是「一個中國」、「一國兩制」，說要守護中華民國卻接受九二共識，如何守護台灣民主？他也質問柯文哲，喊「兩岸一家親」如何走蔡英文的外交路線？批侯康配、柯盈配不過五十步笑百步，無法保衛國家。

第二，守護2350萬人民生命安全。賴清德表示「和平無價、戰爭沒有贏家，」他願意在對等尊嚴的前提下，敞開大門與中國交流合作，增進兩岸人民福祉，達成和平共榮。他強調，對和平有理想但沒有幻想，在中國尚未放棄武力犯台前，將落實和平支柱四大方案，強化全民保家衛國的意識，強化國防、經濟以及與民主陣營的合作。發揮規則的力量，不引戰也不畏戰，以備戰來避戰，達到和平的目標，靠實力而非侵略者的善意保衛國家。

他強調，侯友宜與柯文哲走向的是統一的「假和平」，自己是維持現狀的「真和平」。

第三，照顧全國人民的生活。會照顧每個人的飯碗，希望台灣能在經濟上成為「日不落國」，台灣企業能夠布局世界，行銷全球。他會持續壯大科技產業，掌握地緣政治的變化，推動半導體、人工智慧、軍工、安控及低軌道衛星等五大信賴產業，並積極投資下一世代的科技創新，包括綠能、量子科技、精準醫療等。

賴清德強調，政府也要做中小企業的靠山，協助數位轉型及淨零轉型。他所追求的經濟成長不僅是創新成長、綠色成長，更是包容性的成長。未來也會推動均衡台灣國家建設計畫，在各縣市支持地方產業、社會企業以及地方創生產業，讓台灣安居樂業。

他質問侯、柯，在台灣股市高漲超越香港恆生指數之際，真的認為過時的服務貿易協定，開放陸生來台就業，真的對台灣人民生活較好嗎？

第四，讓台灣這塊土地生生不息。一個國家的偉大在於享有自由、民主、人權等普世價值，是否不分族群、性別、年齡、地域都能和諧自在的生活。他強調會擴大對社會的投資，以加薪、減稅、少負擔為原則，讓年輕人能看到希望，讓壯年人能實現夢想，老年人能擁有幸福，弱勢者能可以得到照顧。

賴表示將強推社會住宅，批侯友宜社宅不足；他直指柯家有違建、農地變停車場，問題推給父母，沒有被發現就繼續違法，難道就是其口中的「新政治」嗎？

發布時間：2023-12-20 19:20

侯友宜政見：成立特偵組查弊、和平兩岸路線

2024 總統大選三黨候選人首場電視政見發表會今（20）日晚間登場，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜將分 3 輪闡述政策理念。

1 月 13 日投票日在即，此前將舉辦 4 場公辦電視政見發表會、2 場民間辯論會。中選會指出，候選人在每場發表會將有 3 輪意見闡述時間、每輪計時 10 分鐘，發言順序為侯友宜、賴清德、柯文哲。無交互詰問，但仍有往來攻防的看點。本場政見發表會由中選會主任委員李進勇主持。

首先發言的侯友宜表示，七年來人民痛苦指數已經創下新高，民進黨近年來在國政各層面一黨專制、一把抓，貪腐弊病叢生，NCC箝制言論自由，促轉會成剷除異己的打手，最高學府台大學術自由被摧殘，「民進黨政府已成新威權。」

侯友宜強調，「民主需要制衡，不然就會向下沉論，政黨需要輪替，不然就會一直舞弊。」

侯友宜提及今年所選出的代表字為「缺」，缺水、缺電、缺蛋、缺工、疫苗、快篩、口罩等什麼都缺，令人懷疑背後的政商勾結。他承諾上台後，將成立特偵組查弊，重建人民對政府的信任。

提及賴清德過去的台獨立場，侯友宜質疑賴的務實台獨路線，是騙選票還是掩蓋台獨，一邊喊維持現狀卻又說現狀已成過去，一邊稱兩岸交流卻又限制交流。護照上、國慶典禮上的中華民國標誌越來越小，質疑賴清德以台獨「引戰」，和平越來越遠。

侯友宜強調，自己的領導下，中華民國決不會在主權上讓步，會在尊重現狀的基礎，在兩岸和平互信的基礎，保持穩定。他遵守中華民國憲法，堅持台灣民主自由制度，反對一國兩制，也反對台獨。台灣的命運由2300萬人來決定。

侯友宜提出「３Ｄ戰略」，即「嚇阻、對話、降低風險」，讓台灣的自衛能力提升，備戰不引戰。兩岸不斷溝通交流，提升善意，「我的中間路線，才能走向和平」，和平才是一切國家發展的基礎。中華民國憲法是兩岸政治上的護國神山。

(圖／中選會）