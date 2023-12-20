Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

境外勢力試圖介入台灣總統大選　逾40個人頭帳號、20個專頁散布賴清德假消息

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/20 18:18
民進黨總統參選人賴清德（左）與副總統參選人蕭美琴（右）（圖／中央社）

民進黨總統參選人賴清德（左）與副總統參選人蕭美琴（右）（圖／中央社）

2024年總統大選將至，出現許多境外勢力企圖介入大選、操控輿論。調查局查出有來自柬埔寨、緬甸等境外人士管理40個人頭帳號、20個臉書專業，針對民進黨總統候選人賴清德散播不實訊息。

調查局指出，境外勢力利用無法辨識真實身分及國籍的臉書或X（前身為推特），發布具爭議及不實的訊息。

調查局12月18日發現名稱為「吳x瑩」、「顧x萱」、「廖x瑋」等，共40個人頭臉書帳號，發布有關賴清德的AI深偽影片，搭配著「網傳賴清德有3名情婦，堪稱政界李宗瑞」等聳動、不實的標題，再以人頭帳號於貼文下方留言，但留言數皆為8則，且內容均相同，因此研判為自動化系統操作手法。

經調查局調查，YouTube「不要打仗要吃飯」，以及臉書「柴犬大大」、「不打烊便利店」等20個以上粉絲專業，皆是由境外勢力所控制。

調查局分析，他們先是利用這些專頁發布不實消息，再透過大量人頭帳號按讚、留言、分享等以營造聲量，接著散佈至80個以上我國各種不同類型的臉書社群，調查局已報請台北地方檢察署指揮偵辦，並通知相關平台業者將異常社群及帳號下架。

調查局提醒民眾，境外勢力為規避我國執法單位查緝，已實施多元手法隱匿身分、來源，並建構多層次轉傳機制，利用我國社群常用圖文形式及習慣用語以假亂真，甚至偽裝成國人以增加可信度，呼籲民眾接收信息時審慎思考、小心查證，勿任意轉發，以免誤觸法網。
台灣
2024總統大選
民進黨
賴清德
假消息
境外勢力
網軍

相關新聞

台日擴大有機農產品貿易合作 2024年台灣買得到日本有機酒
台日擴大有機農產品貿易合作 2024年台灣買得到日本有機酒
2023/12/18 17:07
【台灣2024大選倒數25天】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選倒數25天】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
2023/12/18 12:12
台灣「羽球天后」戴資穎出戰BWF年終賽決賽　克服膝傷拿下第4座冠軍　獎金逾600萬
台灣「羽球天后」戴資穎出戰BWF年終賽決賽　克服膝傷拿下第4座冠軍　獎金逾600萬
2023/12/17 20:48
颱風鯉魚12/17生成 最新路徑曝
颱風鯉魚12/17生成 最新路徑曝
2023/12/17 10:35
【倒數27天】日本學者小笠原欣幸: 台灣總統選戰陷膠著　賴領先、侯緊追　柯略下滑
【倒數27天】日本學者小笠原欣幸: 台灣總統選戰陷膠著　賴領先、侯緊追　柯略下滑
2023/12/16 21:07

更新時間 : 2023-12-20 18:29 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
【台灣2024大選倒數25天】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選倒數25天】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
冰島火山爆發 國際航班無虞 首都迎戰空汙升級
冰島火山爆發 國際航班無虞 首都迎戰空汙升級
台灣多處遭重油污染　洪申翰：非常惡劣、最高罰3千萬
台灣多處遭重油污染　洪申翰：非常惡劣、最高罰3千萬