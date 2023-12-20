境外勢力試圖介入台灣總統大選　逾40個人頭帳號、20個專頁散布賴清德假消息

2024年總統大選將至，出現許多境外勢力企圖介入大選、操控輿論。調查局查出有來自柬埔寨、緬甸等境外人士管理40個人頭帳號、20個臉書專業，針對民進黨總統候選人賴清德散播不實訊息。

調查局指出，境外勢力利用無法辨識真實身分及國籍的臉書或X（前身為推特），發布具爭議及不實的訊息。

調查局12月18日發現名稱為「吳x瑩」、「顧x萱」、「廖x瑋」等，共40個人頭臉書帳號，發布有關賴清德的AI深偽影片，搭配著「網傳賴清德有3名情婦，堪稱政界李宗瑞」等聳動、不實的標題，再以人頭帳號於貼文下方留言，但留言數皆為8則，且內容均相同，因此研判為自動化系統操作手法。

經調查局調查，YouTube「不要打仗要吃飯」，以及臉書「柴犬大大」、「不打烊便利店」等20個以上粉絲專業，皆是由境外勢力所控制。

調查局分析，他們先是利用這些專頁發布不實消息，再透過大量人頭帳號按讚、留言、分享等以營造聲量，接著散佈至80個以上我國各種不同類型的臉書社群，調查局已報請台北地方檢察署指揮偵辦，並通知相關平台業者將異常社群及帳號下架。

調查局提醒民眾，境外勢力為規避我國執法單位查緝，已實施多元手法隱匿身分、來源，並建構多層次轉傳機制，利用我國社群常用圖文形式及習慣用語以假亂真，甚至偽裝成國人以增加可信度，呼籲民眾接收信息時審慎思考、小心查證，勿任意轉發，以免誤觸法網。