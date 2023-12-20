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新北市親師生平臺獲「2023雲端物聯網創新獎」 全國唯一

教學so smart 學習更easy

By 台灣英文新聞
2023/12/20 17:20
新北市親師生平臺榮獲「2023雲端物聯網創新獎」。(圖／新北市教育局)

新北市親師生平臺榮獲「2023雲端物聯網創新獎」。(圖／新北市教育局)

新北市教育局建置「新北市親師生平臺（https://pts.ntpc.edu.tw），為全國唯一榮獲臺灣雲端物聯網產業協會「2023雲端物聯網創新獎」的教育單位，是全臺最多人使用之學習資源入口網，首創單一帳號簽入，自2017年建置以來，平臺總瀏覽人次已超過5,388萬人次，註冊帳號數達45萬，系統總連線數上班日平均每日超過700萬次，成為數位學習新典範，讓教學so smart學習更easy。

親師生平臺涵蓋新北市各級學制，從幼兒園、國小、國中到高中職學校的親師生都可使用，為全國唯一，並銜接整合超過130項數位學習資源，師生可以單一帳號直接使用雲端學習資源，包括因材網、均一教育平臺、學習吧、PaGamO遊戲學習平臺等四大學習平臺，配合教育部推動「數位學習精進方案-生生用平板，班班有網路」政策，教育局將提供的數位內容接進新北市親師生平臺，包括當期最新英語雜誌、萬本書籍、校園報紙、人文社會等精選內容，讓師生們隨時想讀、隨時可讀，老師可以依照科目選擇適合教學的數位內容，照顧每個學生的學習需求，達到以學生為中心的科技輔助自主學習。

此外，親師生平臺與新北市衛生局「新北電競王」、威盛電子Learnmode學習吧平臺及均一教育平臺簽定合作備忘錄，透過產、官、學合作，共享學習數據，親師生平臺即時獲取「新北電競王」、Learnmode學習吧及均一的學習數據，達到數據即時性，並自動依學生學習行為給予點數，減少手動數據輸入和處理的時間與人力，提高準確性及使用者體驗，學生完成學習任務後即時累積點數到親師生平臺，讓自主學習更有動力。

教育局表示，榮獲「2023雲端物聯網創新獎」是對新北市教育局數位轉型的肯定，未來將持續運用最新的數位工具，打造智慧學習新模式，帶領教師提升智慧教學能力，解決學生學習難題，提高教學效率和學習成效。教育局持續與民間企業攜手合作擴大應用層面，做好萬全的準備迎接數位轉型的挑戰，以創新的教學，帶領孩子充實資訊能力，整備未來世代的競爭力，並落實在教育政策中，做為新北市智慧城市重要的基石。

更新時間 : 2023-12-20 18:28 GMT+08:00

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