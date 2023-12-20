臺灣集中保管結算所綠色經營永續先行　2030實現自身營運淨零目標

為因應氣候變遷對永續營運所帶來的衝擊，集保結算所響應政策建立永續發展治理架構，成立隸屬董事會的永續發展委員會，並於12月20日永續發展委員會中通過，設定「2030年範疇1、2淨零排放」目標，藉由具體工作計畫與落實執行，宣示減碳決心並邁向永續發展。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所2017年起即積極耕耘ESG永續金融服務及氣候治理，實踐永續發展及環境友善的理念，因應全球永續淨零潮流，以ISO 14064-1溫室氣體盤查為起點，陸續推動ISO 50001能源管理系統、永續會計準則(SASB)及氣候相關財務揭露等具體措施，使各項業務發展符合國際永續標準的規範，具體展現ESG執行成效。

在公司治理方面，集保結算所配合金管會推動上市、上櫃公司落實ESG相關政策，除成立永續發展委員會外，亦擘劃永續發展策略藍圖，同時提升公司資訊透明度。另導入國際資安框架，強化資安聯防與數位身分驗證，保障投資人權益與資產安全。

為追求環境永續，集保結算所減碳腳步不停歇，提供包括集保e手掌握App、股東e服務及ESG IR平台等多元數位服務，使資本市場減少使用紙張及上下游運輸碳排放，今年推估減碳將超過15,000噸，數位減碳效益成效顯著。另集保結算所自2020年起持續導入綠色解決方案，建立能源管理系統，透過汰換照明設備、控管溫度、機房再造及擴大綠電使用率等能源行動計畫，研擬具體減碳路徑，並每年發布ESG永續報告書，委請公正的第三方進行查證，忠實揭露相關作為，確保公信力。

在社會方面，集保結算所也持續將營收反饋挹注於公益及金融教育普及計畫，透過弱勢、教育、文化、體育等公益項目，讓更多人分享金融市場的成果；公司內部也積極建構幸福職場，深化員工多元職涯培訓計畫，推動勞資誠信互動及友善家庭職場，深獲各界肯定。

集保結算所在「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」四大發展願景下，致力打造最完善健全的基礎設施，持續深化多元綠色服務，攜手資本市場邁向ESG永續發展，並發揮正向金融影響力。