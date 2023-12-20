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高雄義大世界跨年活動　交通管制與免費接駁資訊一覽　自小客車1點20分後才可離場

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/20 17:09
義大世界跨年活動，2023/12/31(日)將施放「999秒大型藝術煙火」（圖／取自義大世界網站）

義大世界跨年活動，2023/12/31(日)將施放「999秒大型藝術煙火」（圖／取自義大世界網站）

跨年將至，義大世界煙火秀為高雄跨年熱門景點，自駕前往的民眾須注意，當天將實施3階段交通管制，另外義大將提供免費接駁，散場時也將加開前往高鐵左營站的義大客運。

高雄義大世界今（20）日表示，跨年當天義大世界周邊道路將實施3階段交通管制。

第一階段，進場時將在水管路及義大二路口、澄觀路及水管路口周圍等，設置共7個管制點，當義大世界停車場停滿時，將管制自小客車進場，預計於晚間8點啟動管制，屆時會視停車狀況彈性調整。

第二階段為散場管制，元旦凌晨0時至1點20分，僅開放接駁車及機車離場。

第三階段為凌晨1點20分後，開放汽車離場。若是停放在義大皇家酒店、義大世界購物廣場、義守大學停車場的車輛，僅可從義大二路駛離；戶外第三停車場的車輛，僅可從186甲線往大社方向駛離；停放於戶外第一及第二停車場車輛，僅可從186甲線往大樹方向駛離。

此外，義大世界也分別提供免費，與散場時加開義大客運至高鐵左營站。

12月31晚上6點起，仁武高中校內及民營榮晟停車場將開放免費停車，水管路上的全聯仁武水管店前將設置免費接駁點，直至晚間11點前，都可搭乘免費接駁車前往義大世界。

至於散場時，民眾可於義守大學旁的戶外第一停車場，搭乘免費接駁車返回仁武接駁點，也可搭乘義大客運加開的高鐵左營線前往高鐵左營站，按定價收費。

更詳細的交通資訊可至義大世界跨年官網查詢
高雄
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交通管制

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