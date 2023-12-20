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燦爛新女力 發揮影響力　新北培訓新住民成為性平種子

By 台灣英文新聞
2023/12/20 17:08
(圖／新北市政府社會局)

(圖／新北市政府社會局)

新北市社會局自2019年起辦理燦爛新女力-新生命新力量培力，至今培育增能出15位新住民女性，透過個人生命故事，到各平臺與社區和民眾對話，以發揮新女力影響力。今年為提升新住民女性對公共議題論述的能力，藉新住民女性角色覺察與台灣生活的性平經驗，從4月份開始辦理一系列性平意識培力課程，並於日前在三重新住民家庭暨婦女服務中心發表成果並交流，展現新女力溫柔的力量。

在培力的過程中，新住民曾走訪台灣國家婦女館，認識台灣婦女運動發展歷程，邀請在全台舉辦多場「百女圖-當代女子一百貌」巡迴展的藝術家謝小浪，講授現代女性生活中隱含的性別角色、矛盾或接受的整體樣貌，對於新住民的性平意識多所啟發。

經過9個月的培力，印尼新住民慕雅妮表示，過去未曾真正了解性別平等意涵，透過老師帶領整理自身經驗，希望社會可以越來越平等。越南新住民曾女香說，在姊妹分享及老師分析下，才知道性別平等不只分男與女，更涵蓋了不同社會層面。泰國新住民李金香則回饋指出，透過課程互相激勵與支持，並把性平觀念帶回家，現在先生都會幫忙一起做家事。

緬甸新住民張麗英表示，她到新店和婦女大學學員分享在緬甸戰爭中，人民利用男性害怕女性下裙紗籠在頭上的迷信，將街道掛滿紗籠，軍人於是不敢進入搜索，以此躲避對抗軍政府；印尼盧美華則與社區民眾分享，伊斯蘭教規範女性僅能穿著長袖衣褲，而且要戴頭巾，顯示因性別因素受到很大的束縛，相對的在台灣生活很幸福。

成果發表會中並邀請中國文化大學廖明鈺副教授到場指導，廖明鈺表示，從培力過程中，看見新住民女性實踐參與公共服務的價值與夢想，成為新住民性別平等種子，促使社會各界對多元文化的理解與尊重，也為台灣社會貢獻一已之力。 三重新住民家庭暨婦女服務中心今年規劃系列精彩課程及活動，另有0800-250-880免付費諮詢服務，歡迎新住民善加利用，相關活動訊息皆公佈於臉書粉絲專頁與官網 https://www.facebook.com/ntpcgood

更新時間 : 2023-12-20 18:28 GMT+08:00

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