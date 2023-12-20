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流量變現秘訣？微短劇超車抖音、短影音崛起您跟上了嗎？亞洲新媒體高峰會座無虛席

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/12/20 17:05
亞洲新媒體高峰會今（20）日最後一日於晶華酒店登場。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）  

亞洲新媒體高峰會今（20）日最後一日於晶華酒店登場。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）  

亞洲新媒體高峰會今（20）日來到尾聲，探討AI科技如何影響影視製作、微短劇爆紅等國際新媒體趨勢，壓軸的重量級講者包含兩位華納兄弟探索集團副總裁馬艷華、陳雷清等於晶華酒店對談。

美國爆紅的微短劇應用程式ReelShort近來引發關注，一分鐘看完中國爽劇霸氣總裁，但演員全都是金髮碧眼外國人，今年11月《經濟學人》報導，過去一個月該App美國下載量近200萬次，曾單日超越TikTok，成為蘋果App Store下載量最高的軟體。母公司「中文在線」（COL）身價也水漲船高，今年以來股價漲1.9倍。

就上述的現象，台灣網紅張志祺和YouTube大中華區策略合作夥伴經理江佳蓁今日對談提及，短影音在YouTube於全球每天觀看7億次，每天上傳數量成長80%，全球越來越多使用者觀看不到10分鐘的短影音。

張志祺經營的平台坐擁136萬粉，他從創作者角度切入分析，短影音從最初被定位為電影、電視劇的行銷工具，到現在逐漸趨於主流，從後端走到前端參與製作，他的團隊從粉絲人數累積到60萬時面臨卡關，也是那時開始製作短影音，並發現不僅吸引到更年輕的新用戶，連原先18-35歲的族群也有成長。

張志祺認為，許多人觀看短影音是用來打發零碎時間或更快看到重點，為了符合用戶口味，他也從分析重大議題到分享生活小事，從每日狂看短影音做研究，和團隊研擬策略到執行製作，秘訣不外乎就是瘋狂放大有趣的點。

流量變現秘訣？微短劇超車抖音、短影音崛起您跟上了嗎？亞洲新媒體高峰會座無虛席
張志祺。（圖／主辦單位）

科技的運用也協助微短劇、短影音甚至是vTuber虛擬偶像的崛起，人工智慧更讓創作者可以在短時間內產生動畫、文本、漫畫等內容，而且觀眾都買單！講者YouTube大中華區策略合作夥伴總監Ben Yu提及，人工智慧的運用能降低製作成本及創作門檻，並加速創作週期，從過去需要數月才能拍好一部劇到現在一週就能做完一季，從大量數據可得知觀眾喜好，最後梭哈大力投資該主題，也就是說，科技新起後優值故事內容的劇本是最重要。

如何開發優質內容並永續經營？陳雷清透露三大要素，以開發遊戲內容為例，他重視的是內容是否創新與眾不同；創作者是否有耐心，因為經營者必須要有打長久戰的心理準備，而不只是遊戲發佈後就沒事了；內容是否在地化接地氣，例如語言或文化等層面。

助攻創作者和華納集團談妥商業合作！陳雷清強調，商業合作部分他看中團隊成員背景，因為人才是最重要的，接著是產品內容的定位，最後會看市場規模，這牽涉到遊戲上線後的市場收入等。

流量變現秘訣？微短劇超車抖音、短影音崛起您跟上了嗎？亞洲新媒體高峰會座無虛席
陳雷清。（圖／主辦單位）
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2023/12/07 10:07

更新時間 : 2023-12-20 18:28 GMT+08:00

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