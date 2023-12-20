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【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/20 17:01
2023年10月18日，美國卡尼號驅逐艦（USS Carney）通過蘇伊士運河。（圖／路透社U.S. Navy）

2023年10月18日，美國卡尼號驅逐艦（USS Carney）通過蘇伊士運河。（圖／路透社U.S. Navy）

打著挺巴（巴勒斯坦）抗以（以色列）旗幟的葉門叛軍「青年運動」（The Houthi movement，The Houthis），在紅海掀波，無差別攻擊路過商船，危及自由航行權與全球貿易。美國又被逼到了風口浪尖，被迫應對新一場蘇伊士危機，來看看現況及消弭危機的可能方式。

全球重要運輸通道

紅海通往蘇伊士運河之航線，乘載了今日全球貨櫃運量 20%、海上貿易 10%、海上油氣運輸 8%-10%。歷經動盪不止的數周，全球五大攬貨業者中，四家已停駛該水道，英國石油公司（BP）亦已暫停輸油。

鑒於石油供應充足，能源價格尚屬穩定，但投資人預期運力受影響，各大海運業者股價衝天，飆升的還有連結亞洲與歐洲的貨運成本，若不解決，供應鏈又將遇危。

叛軍武力不容小覷

根據經濟學人，伊朗扶植的「青年運動」武裝分子已發射逾百架無人機，攻擊超過 35 國的商船。作為對抗以色列、波斯灣阿拉伯國家與西方勢力的伊朗代理人之一，「青年運動」的火藥庫可不能小瞧，手上握有射程達 2,000 公里、可襲擊油輪的彈道飛彈。

2022 年，該組織對產油量高達全球 10% 的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，又稱沙烏地阿美）發動了數次攻擊，對於民兵組織而言，堪稱史無前例。

這幾周以來，美國與英國戰艦已射下不少無人機與飛彈，光是 12 月 16 日就攔截了 15 枚。然而，用造價數百萬美元的防空飛彈射擊廉價的伊朗製無人機，無異大砲打小鳥，這防禦方式實在難以撐持。只要「漏接」了幾枚，就足以把船隻與保險業者嚇跑。

三步驟因應之道

首先，在中東建立具威懾力的國際海軍力量。美國已於 18 日公布一支多國巡航艦隊，明面上力挺的是 10 國，另有包括埃及與沙烏地阿拉伯在內的 9 國有意「私下暗助」。至於仰賴蘇伊士運河甚巨、在相關海域活動頻繁的印度，也應加入此聯盟才是。

美國在紅海現部署了 5 艘驅逐艦，而航母艾森豪號（USS Dwight Eisenhower）打擊群亦泊於東非吉布地外海，要對付葉門叛軍近在咫尺。

目前，這項美國主導的商船護航任務仍以防禦為主，雖可考慮 1980 年代派艦隊為波斯灣油輪護航之做法，但此非長久之計，畢竟需要龐大的戰艦群。較實際的法子或許是建立一條海上「安全走廊」，打造可防無人機與飛彈來襲的「防空泡泡」。

第二，外交斡旋。沙烏地阿拉伯與「青年運動」即將達成停火延長協議，有望終結葉門長達 9 年的戰火。國際或可趁此機會在協議中加上要求停止海上攻擊的條件，這也符合了美國利益。畢竟，美國亟欲澆熄區域緊張之火，才能空出手來好好將航母部署於最迫切需要的亞洲。

第三，軟的不行就只能來硬的。若外交失利，葉門叛軍不信守協議，極有可能再以全球貿易作為要脅，美國與盟友必須保留強攻「青年運動」的選項。伊朗雖行事魯莽，倒不見得願意為代理人開啟區域全面戰爭，或許有機會說服其好好「管住」這支勢力。各方必須讓伊朗清楚意識到，若說服未果，報復「青年運動」的行動，勢在必行。

【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
2023 年 11 月 20 日，葉門叛軍登上「銀河領袖號」貨輪。（圖／路透社 Houthi Military Media）

【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
2023 年 11 月 20 日，葉門叛軍船隻緊跟「銀河領袖號」貨輪（圖／路透社Houthi Military Media）
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更新時間 : 2023-12-20 18:28 GMT+08:00

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