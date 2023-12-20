台北101每坪661萬連11年蟬聯地王　新光摩天大樓10年地后寶座遭超越

台北市地政局今天公布113年公告土地現值，台北101大樓第11度蟬聯地王、每坪約661.5萬元；國泰置地廣場首次為地后、每坪約634.7萬元；第三是新光摩天大樓、每坪約629.4萬元。

台北市地政局資料指出，113年地王由信義路5段的台北101大樓穩居寶座，因具全台指標，加上商辦市場需求殷切，帶動地價穩定成長。根據113年公告土地現值，101大樓每平方公尺為新台幣200萬1000元、換算每坪為約661.5萬元，蟬聯11年地王。

地后部分，由忠孝東路5段的國泰置地廣場首次登上第二，近1年商辦租金屢創高價，每平方公尺192萬元、每坪約634.7萬元；忠孝西路1段的新光摩天大樓，則以每平方公尺190萬4000元、每坪約629.4萬元，位居第三。

地政局表示，新光摩天大樓在民國89年至102年，連續14年蟬聯地王，但從103年起，就由台北101大樓奪下地王，因此新光摩天大樓從103年起列居地后，直至今年被國泰置地廣場超越。

至於全市住宅區前5名，最高為大安區仁愛路3段的宏盛帝寶，每平方公尺143萬5000元、每坪約474.4萬元，已連續13年蟬聯第一；第二名為信義區仁愛尚華及信義區仁愛麗景，每平方公尺134萬9000元、每坪約446萬元。

第四名為大安區元利信義聯勤，每平方公尺114萬5000元、每坪約378.5萬元；接著為信義區聯合大於、大哲，每平方公尺113萬6000元、每坪約375.5萬元。

地政局表示，113年地價作業調查期間為111年9月2日至112年9月1日，經地價評議委員會考量近1年地價動態及整體經濟狀況，評定全市平均調幅0.29%。

全市4869個地價區段，包含2863個地價區段上漲、1102個地價區段持平、904個地價區段下跌。

地政局指出，各行政區評議結果，共12個行政區僅士林區下跌；近2年正常交易價格變動幅度，也以士林區漲幅最小，平均調幅2.52%，漲幅相對較大的信義區、南港區，平均調幅則為4.98%及4.93%。

公告土地現值自108年起連續6年上漲，113年漲幅已趨緩。