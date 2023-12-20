台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光

行政院今年 4 月核定國家漫畫博物館選址「臺中刑務所官舍群」，歷經 8 個多月籌備，文化部長史哲昨 19 日開箱部分亮點展覽，12 月 23 日東側基地開放參觀，北側基地新建博物館主場館，則預計於 2029 年正式開館。

即將開放的東側基地，由 15 棟日式建築組成，共規劃 8 大主題策展及 3 大亮點空間，藉由讀漫畫、品漫畫、住漫畫、轉漫畫、泡漫畫、體感劇場、追漫畫、畫漫畫等策展，讓大家沈浸式體驗享受漫畫的 8 種方式。

3 大亮點空間中的鏡湖及大樹榕光，以光環境、光影、水霧、音樂等營造國漫館夜間不一樣的風景。另 1 大亮點則是園區內處處可看見《小猫巴克里》的小貓在圍牆上、樹叢中躲貓貓，等待大家尋找可愛的蹤影。

首先曝光的「時代封面－臺灣漫畫雜誌流行回顧特展」，將 1950 至 2010 年代風靡臺灣數十年，反映不同年代漫畫風格及流行趨勢的漫畫雜誌一次展出，瞬間勾起不同世代觀眾當年「追」漫畫雜誌的各種記憶。

同樣是大家看漫畫的記憶，並深刻影響臺漫發展的日漫，在首檔展覽中也未缺席，「當臺漫成為光譜－臺日動漫美學特展」特別邀請日本知名動畫《科學小飛俠》角色設計師天野喜孝展出大型原件作品《Madonna》。《夜巡貓》作者日本漫畫家深谷薫也特別受邀進行現地創作，主角「遠藤平藏和阿宙」更特別以聖誕裝扮和觀眾一同迎接聖誕節。

曾榮獲安錫影展水晶獎、金馬獎最佳動畫短片，最近以新作「幽暗小徑的鬼」，獲西班牙錫切斯影展最佳動畫短片，取得奧斯卡參賽資格的漫畫家兼導演王登鈺，特別策劃「阿甘與阿諾－從漫畫、動畫到故事屋」特展，展出作品《最棒的種子阿甘！》與《機器人流浪記》中阿甘與阿諾模型等。更與「移動故事屋」在戶外展區攜手打造結合漫畫、動畫的體感劇場，藉由180度環形動畫、聲光特效、近距離的說書人互動，跟隨劇情軸線給予觀眾驚喜的雨水、煙霧、水霧、震動等，讓孩子們沉浸式體驗阿甘與阿諾的奇幻冒險。

此外，園區內也特別規劃 3 處閱覽區域，包含在演武場附屬設施的「林森路 33 號租書店」裡，設有懷舊狹窄的租書店書架；臺中刑務所浴場則延續空間的公共性，邀請大眾一起「泡漫畫」及漫畫塗鴉；以及在 12 號宿舍可以邊「甲拉麵」邊看臺漫雜誌。而在「新書畫廊」首展規劃以太空系漫畫為主題，率先展出尚未出版的臺中在地漫畫家鐵柱最新作品《月娘咬耳》畫稿，以及貳號《無光區》作品。

國家漫畫博物館園區東側基地開放資訊

自2023年12月23日起

平日10:00-19:00

週末10:00-20:00

每週二休館，國定假日比照週末開館

國家漫畫博物館籌備處臉書



「大樹榕光」以光影、水霧，音樂，打造國漫館園區夜間充滿律動的空間氛圍。（圖／文化部）



「阿甘與阿諾－從漫畫、動畫到故事屋」特展展出作品《最棒的種子阿甘！》與《機器人流浪記》中阿甘與阿諾模型等。（圖／文化部）