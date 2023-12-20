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LCD液晶顯示器產業迎來逆風 台灣面板製造商友達12月關閉新加坡廠

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/20 14:29
面板廠友達光電17日舉行昆山廠第6代LTPS（低溫多 晶矽）液晶面板2期投產啟用儀式，並表示昆山廠推 動智慧製造實現高效節能生產，建置屋頂...

面板廠友達光電17日舉行昆山廠第6代LTPS（低溫多 晶矽）液晶面板2期投產啟用儀式，並表示昆山廠推 動智慧製造實現高效節能生產，建置屋頂...

隨著液晶顯示器（LCD）需求趨於疲軟，日經亞洲報導，台灣面板廠友達光電（AUO）將於 12 月底關閉新加坡產線，500 名員工將受影響。

友達供應商高層透露，友達已要求設備商將生產機具遷回台灣，台籍員工可選擇回台工作，或轉至越南廠。多數設備將撤至友達桃園龍潭廠，該廠正致力研發微發光二極體（microLED）顯示技術。蘋果（Apple）對此一新興技術已表達了興趣。

此舉凸顯 LCD 產業正面臨逆風挑戰，取而代之的是在智慧手機、平板、筆記型電腦日漸普及的有機發光二極體（OLED）顯示器。一名消息人士嘆，「這或許就是 LCD 這行的命運。」

友達客戶包括電腦製造商戴爾（Dell）與惠普（HP）、車商福特（Ford）、特斯拉（Tesla）。友達是於 2010 年買下日本東芝移動顯示（Toshiba Mobile Display）的新加坡廠，用來生產手機、筆電、汽車螢幕。員工人數約 500 人，多數是本地招聘。

OLED 技術顛覆了 LCD 市場。自 2020 年起，蘋果高階 iPhone 手機只用 OLED 顯示器，未來 iPad 與 MacBook 都會改採這種技術。

LCD 產業江河日下，友達對手群創光電（Innolux）近日也以優退措施鼓勵上百名新竹廠員工提早退休。這兩家大廠今年春季起，亦陸續縮編台灣產能。

因應消費性電子商品需求下滑之勢，除了將重心擺在 microLED，友達也押注汽車產業，日前以 6,000 萬歐元收購德商 Behr-Hella Thermocontrol（BHTC），積極布局汽車應用市場。
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