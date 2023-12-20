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台北市立委號次出爐　8選區共53人參選

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/20 14:12
台北市選委會20日舉行第11屆區域立法委員選舉號次抽籤，台北市長蔣萬安（左4）陪同國民黨立委參選人造勢（圖／中央社）

台北市選委會20日舉行第11屆區域立法委員選舉號次抽籤，台北市長蔣萬安（左4）陪同國民黨立委參選人造勢（圖／中央社）

2024總統立委選舉進入倒數24天，台北市區域立法委員候選人今（20）日進行號次抽籤，8個選區共53人參選。蔣萬安上午帶領8名國民黨候選人前往，民進黨候選人則是各自前往。

第1選區（北投、西士林）

1號：民進黨吳思瑤
2號：國民黨張斯綱
3號：人民民主黨賴宗育
4號：無黨籍侯漢廷
5號：人民最大黨張臺勝
6號：人民最大黨胡金城
7號：無黨籍許盛鋒
8號：台灣雙語無法黨陳執中

第2選區（大同、東士林）

1號：制度救世島熊嘉玲
2號：人民最大黨何梅娟
3號：民進黨王世堅
4號：中華統一促進黨郭啟源
5號：國民黨游淑慧

第3選區（中山、北松山）

1號：人民最大黨余新造
2號：無黨籍陳源發
3號：民進黨謝佩芬
4號：制度救世島高士恩
5號：國民黨王鴻薇
6號：台灣維新楊時睿
7號：台灣雙語無法黨陳一郎

第4選區（內湖、南港）

1號：國民黨李彥秀
2號：台灣基進吳欣岱
3號：民進黨高嘉瑜
4號：制度救世島黃啟彬
5號：台灣整復師聯盟工黨林秋彤

第5選區（萬華、北中正）

1號：國民黨鍾小平
2號：無黨籍陳燕玉
3號：合一行動聯盟許敬民
4號：無黨籍林志成
5號：無黨籍于美人
6號：經濟黨蘇諍
7號：民進黨吳沛憶
8號：無黨籍孫智麗
9號：台灣麻將最大黨張華特
10號：司法改革黨李慧曦

第6選區（大安）

1號：制度救世島張雪卿
2號：社會民主黨苗博雅
3號：台灣雙語無法黨崔建章
4號：國民黨羅智強
5號：台灣維新朱翊銘

第7選區（信義、南松山）

1號：中華愛國同心黨李承龍
2號：國民黨徐巧芯
3號：台灣維新羅丹
4號：無黨籍陳韋安
5號：民進黨許淑華

第8選區（文山、南中正）

1號：台灣維新劉佩玲
2號：國民黨賴士葆
3號：民進黨王閔生
4號：小民參政歐巴桑聯盟賴宣任
5號：無黨籍夏萬浪
6號：民眾黨張其祿
7號：無黨籍張維學
8號：興中同盟會胡之壯
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