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【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/20 14:00
美麗島電子報發布最新2024總統大選民調（圖／台灣英文新聞　張雅鈞後製）

美麗島電子報發布最新2024總統大選民調（圖／台灣英文新聞　張雅鈞後製）

《美麗島電子報》今（20）日公布最新總統大選民調，民進黨候選人「賴蕭配」獲3成5支持，國民黨「侯趙配」次之獲逾3成支持，民眾黨「柯吳配」已1成9居第三。近5成1的受訪者認為，明年大選若真的政黨輪替，應該投「在野民調最高者」。

《美麗島電子報》今日公布第93波民調為2023年12月15日與18、19日抽樣調查1201名全國22縣市設籍的年滿20歲的民眾，抽樣方式為以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）及「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）方式抽樣，並採用「比例估計法」（raking ratio estimation）進行加權，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

民調結果顯示，賴蕭配支持度以35.2%穩居第一，較上一輪民調回升0.2個百分點；侯趙配支持度為30.6%，較上一波下降1.1個百分點；柯吳配獲19.6%，與上回相比上升1.4個百分點。本次統計不投票或投廢票的有3.5%，未明確回答的有11.1%。

針對是否支持政黨輪替，逾3成3受訪者支持民進黨繼續執政，3成支持國民黨上台，逾1成5盼民眾黨執政。此外，有近5成1的受訪者認為，明年大選若真的政黨輪替，應該投「在野民調最高者」，不認同者逾3成8。
美麗島電子報
民調
政黨輪替
2024總統大選

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