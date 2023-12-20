Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

北韓射洲際飛彈　聯合國安理會召開會議　南北韓大使再度展開辯論

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/20 12:28
2023年12月18日，北韓發射洲際彈道飛彈「火星-18」（圖／KCNA via 路透社）

2023年12月18日，北韓發射洲際彈道飛彈「火星-18」（圖／KCNA via 路透社）

北韓於18日發射洲際飛彈，為對此討論應對方案，聯合國安理會19日（美國當地時間）於美國紐約聯合總部召開緊急會議，南北韓在會議上再次展開激烈辯論。

北韓駐聯合國大使金成（音譯）向美國及南韓警告，若韓美再繼續展開軍事威脅，侵害北韓的安保利益，就應該承擔後果。

金成也就北韓開發核武一事表示，「為了應對美國及其追隨勢力的威脅，今後將持續發展戰略軍事力量」，表明北韓將不會中斷軍事挑釁的立場。

對於北韓開發核武及大規模殺傷性武器，金成指出，聯合國憲章和國際法上都保障北韓的主權，但為何安理會把北韓的主權當作問題呢？

南韓駐聯合國大使黃俊國則對此回應，北韓從去年開始正式使用戰術核武器，使核威脅進入新的層次，南韓也將針對威脅採取進一步措施。

黃俊國強調，南韓將在與美國及日本的合作下，堅持不懈地應對北韓的反覆挑釁，絕不感到疲憊，將在意志對決中取得勝利。

黃俊國還提及了在安理會上包庇北韓的俄羅斯和中國。

他指出，北韓不斷進行偉反安理會決議的挑釁，但「兩個」常任理事國不僅沒有追加制裁，連對北韓進行譴責都不願意，讓北韓走向無法挽回的局面。

黃俊國向中俄呼籲，最起碼應該對北韓持續的挑釁、核武及飛彈開發進行譴責，或完全履行安理會決議等，表現出最基本的團結。
北韓
洲際彈道飛彈
軍事威脅
南韓
聯合國安理會

相關新聞

北韓證實18日發射洲際飛彈　抗議韓美協議明年進行核作戰演習
北韓證實18日發射洲際飛彈　抗議韓美協議明年進行核作戰演習
2023/12/19 12:11
北韓發射短程飛彈數小時後再射洲際飛彈　射程可涵蓋美國本土全境
北韓發射短程飛彈數小時後再射洲際飛彈　射程可涵蓋美國本土全境
2023/12/18 12:22
南韓與荷蘭宣布成為「半導體同盟」　三星、SK海力士與ASML簽署MOU
南韓與荷蘭宣布成為「半導體同盟」　三星、SK海力士與ASML簽署MOU
2023/12/14 18:33
南韓及美國明年進行選舉　南韓：北韓將試圖介入、進行挑釁
南韓及美國明年進行選舉　南韓：北韓將試圖介入、進行挑釁
2023/12/14 14:54
烏克蘭軍聞媒體：北韓提供俄國的彈藥質量低　可能導致炮筒爆炸
烏克蘭軍聞媒體：北韓提供俄國的彈藥質量低　可能導致炮筒爆炸
2023/12/14 09:59

更新時間 : 2023-12-20 18:27 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
【台灣2024大選倒數25天】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選倒數25天】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
冰島火山爆發 國際航班無虞 首都迎戰空汙升級
冰島火山爆發 國際航班無虞 首都迎戰空汙升級
台灣多處遭重油污染　洪申翰：非常惡劣、最高罰3千萬
台灣多處遭重油污染　洪申翰：非常惡劣、最高罰3千萬