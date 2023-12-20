北韓射洲際飛彈　聯合國安理會召開會議　南北韓大使再度展開辯論

北韓於18日發射洲際飛彈，為對此討論應對方案，聯合國安理會19日（美國當地時間）於美國紐約聯合總部召開緊急會議，南北韓在會議上再次展開激烈辯論。

北韓駐聯合國大使金成（音譯）向美國及南韓警告，若韓美再繼續展開軍事威脅，侵害北韓的安保利益，就應該承擔後果。

金成也就北韓開發核武一事表示，「為了應對美國及其追隨勢力的威脅，今後將持續發展戰略軍事力量」，表明北韓將不會中斷軍事挑釁的立場。

對於北韓開發核武及大規模殺傷性武器，金成指出，聯合國憲章和國際法上都保障北韓的主權，但為何安理會把北韓的主權當作問題呢？

南韓駐聯合國大使黃俊國則對此回應，北韓從去年開始正式使用戰術核武器，使核威脅進入新的層次，南韓也將針對威脅採取進一步措施。

黃俊國強調，南韓將在與美國及日本的合作下，堅持不懈地應對北韓的反覆挑釁，絕不感到疲憊，將在意志對決中取得勝利。

黃俊國還提及了在安理會上包庇北韓的俄羅斯和中國。

他指出，北韓不斷進行偉反安理會決議的挑釁，但「兩個」常任理事國不僅沒有追加制裁，連對北韓進行譴責都不願意，讓北韓走向無法挽回的局面。

黃俊國向中俄呼籲，最起碼應該對北韓持續的挑釁、核武及飛彈開發進行譴責，或完全履行安理會決議等，表現出最基本的團結。