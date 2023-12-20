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猴痘疫苗打了沒？聖誕新年假期將至 疾管署籲風險人士接種2劑Mpox疫苗

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/20 12:23
2022年8月20日，美國診所JYNNEOS天花與猴痘Mpox疫苗。（圖／路透社Rebecca Noble）

2022年8月20日，美國診所JYNNEOS天花與猴痘Mpox疫苗。（圖／路透社Rebecca Noble）

台灣疾管署 19 日表示，國際 Mpox 疫情持續，加上聖誕及新年假期已至，民眾出遊、互動頻繁，建議具風險之民眾，儘快接種猴痘疫苗，保護自己也保護他人。

根據疾管署，美洲、歐洲自 2023 年 10 月起疫情呈上升趨勢，11 月非洲疫情驟升，西太平洋及東南亞區則 於8、9 月間達疫情高峰。多數國家的 Mpox 疫情雖已趨緩，但泰國、越南、印尼 11 月出現病例數遽增，後續疫情發展仍待觀察。

疾管署呼籲，計劃出國旅遊民眾，如符合接種公費Mpox疫苗條件，於出國前先完成第 1 劑或第 2 劑接種，以降低出國期間感染風險。凡近 1 年有風險性行為者（如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等符合接種條件民眾，也請及早完成 2 劑疫苗接種，以達 9 成保護力並避免重症發生。

我國自 2022 年 6 月 23 日將 Mpox 列為第二類法定傳染病，截至 2023 年 12 月 18 日，累計確診 359 例（340 例本土及 19 例境外移入），其中 357 例已康復結案，2 例居家自主健康管理中。目前國內 Mpox 疫情已連續 5 週無新增本土病例，但仍有境外移入造成本土疫情之風險。

疾管署統計，截至 12 月 18 日，我國共計完成 72,234 人 Mpox 疫苗接種服務，已完成 2 劑接種者為 43,900 人，僅接種 1 劑者 28,334 人，也就是近 4 成（39.2%）尚未完成第 2 劑接種，僅取得部分保護力（4 成至 8 成）。

目前全國共 162 家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署猴痘疫苗接種服務合作醫療院所查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

疾管署提醒，如前往國內外風險場域，應落實自我防護，同時留意自己或他人症狀，減少暴露風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
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