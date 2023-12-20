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彈盡援絕卻只能打下去？烏克蘭軍方有意再徵召50萬人上戰場

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/20 09:45
2023年12月19日，烏克蘭總統澤倫斯基舉行年終記者會。（圖／路透社Alina Smutko）

2023年12月19日，烏克蘭總統澤倫斯基舉行年終記者會。（圖／路透社Alina Smutko）

俄烏戰爭將於 2 月屆滿 2 年，仍無止戰跡象。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19 日表示，軍方提議再動員 45 萬至 50 萬人上前線，然而歐美援助已告罄，遲遲未能補給到位，這場戰役前景堪憂。

路透社BBC 報導，澤倫斯基在年終記者會中透露，軍方已向他提議再次大舉徵兵，但鑒於此事之嚴重性與敏感性，他需要時間聆聽各方意見，方能決定是否支持此舉，將提案送至國會。

澤倫斯基表示，此案涉及了公平性、防衛力、財政事務，至少需 135 億美元的財源才能執行。另，士兵的輪值休假，何去何從，也是問題。但他強調，無意動員女性。

俄羅斯於 2022 年 2 月開戰，雙方兵員確切數字難料，但烏國曾言 100 萬人處於備戰狀態，而俄國也稱要擴大軍力，計劃將服役人數升至 150 萬人。

關於改進徵兵流程的秘密討論已數周，社群媒體流傳著官員在健身房、渡假村發放召集令文件的影片，部分烏國民眾甚感不滿。

仗打了近 2 年，烏克蘭上上下下都不好過。近來傳出澤倫斯基與軍方有不少摩擦，澤倫斯基今夏大動作取締貪腐，開除地方徵兵官員的舉措，就遭到烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）批評。

領導圈子不安，外援也已凋零。美國國會本月稍早阻擋了白宮 600 億美元援烏方案，上周歐盟的 500 億歐元金援提案，也遭匈牙利擋下而未能通過。烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）12 月稍早接受 BBC 專訪時嘆道，若全世界都對資助烏國感到疲乏了，「就只能看著烏克蘭人送死。」
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