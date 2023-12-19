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名下農地成停車場涉逃漏稅？ 柯文哲：該怎處理就怎處裡、不會賴皮

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/19 20:41
民眾黨總統候選人柯文哲陷農地挪用風波 （圖／中央社）

民眾黨總統候選人柯文哲陷農地挪用風波 （圖／中央社）

民眾黨總統候選人柯文哲遭財經專家徐嶔煌爆料，名下持分的新竹市隆恩段農牧用地挪用成收費停車場，涉嫌逃漏稅，與其「守護農地」言論相悖。柯文哲今日回應，坦承該地為爸爸柯承發以其名義購買，強調若要補繳稅自己「不會賴皮」。

徐嶔煌18日於政論節目爆料，稱柯文哲名下持有的隆恩段1320地號不僅為農牧用地，且是特定農業區，可現場卻柏油鋪面、停放多輛遊覽車，疑似柯文哲與共同持有人將該地出租給遊覽車公司使用，此舉與黃國昌的農牧用地變停車場無異。

徐嶔煌批，該地屬特定保護區，保護等級更高卻被挪用為停車場，與柯文哲主張的「保護農業、守護農地」背道而馳。

徐嶔煌直指，若柯文哲與其他共同持分者收受租金，就須說明是否有無申報或逃漏稅問題。且柯文哲取得該地後，地方盛傳該地可能變更為頭前溪都市重劃區，等同農牧用地變建地，柯文哲應說明買地是為收租養地，還是為重劃區的更大利益。

根據公開資訊，竹市隆恩段1320地號農牧用地占地700坪，柯文哲在2008年買入，持分為24分之5。當地居民指出，約3年前起，該地開始被作為大客車停車場。遊覽車業者亦坦承在疫情期間透過友人付費承租，但接洽的地主並非柯文哲。

市府產發處副處長洪明仕表示，隆恩段1320地號係屬特定農業區農牧用地，地主有6人共同持有，非單一地主所持有，針對外界質疑，市府將依程序邀集相關單位會勘，查察實際狀況後依規辦理，一切依法行政。

柯文哲今日受訪時回應，稱爸爸柯承發數年前得知一群新竹的醫生想合股買一塊地，當時盼兒子回新竹當醫生，就以柯文哲的名義與其他4名醫生合夥買地，只是柯一直沒有返鄉居住。

柯文哲表示，該地一直沒分割，好像是一個地主代表去跟人家簽約，「但我可以跟大家講，我不會賴皮，該怎麼處理就怎麼處理。如果有要補繳稅或做什麼，反正新竹市府會查清楚，跟大家保證，本人不會賴皮。」
柯文哲
農牧用地
挪用農地
停車場

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