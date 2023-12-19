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日媒預測下屆日本首相　矢板明夫：河野太郎可能獲非主流派支持

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/19 19:34
日本產經新聞台北支局長矢板明夫長駐台灣，時常針砭時事。（圖／中央社）

日本產經新聞台北支局長矢板明夫長駐台灣，時常針砭時事。（圖／中央社）

日本執政黨自民黨最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實醜聞，引發內閣人事動盪，更有要首相岸田文雄盡快辭職的呼聲。共同社民調顯示，日本資深媒體人矢板明夫解析共同社民調指出，下任自民黨總裁選舉熱門人選多為相對左派、親中人士，河野太郎很可能在得到黨內所有非主流派的支持下，挑戰自民黨總裁。

「安倍派」5年來涉嫌涉不實申報募款餐會所得，中飽私囊，金額上看數億日圓，岸田所屬宏池會也牽涉其中。岸田隨後辭去宏池會會長一職，並否認對此知情。包含閣僚、內閣大臣在內共12人引咎請辭。自民黨內，政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅、參院幹事長世耕弘成請辭，安倍派的五大實力人物皆從要職退下。共同社18日公布電訪結果指出，有逾4成4民眾希望首相岸田文雄盡快辭職。

相關閱讀：安倍派離職未止血　共同社：4成4受訪者盼岸田「盡快離職」　

共同社日前發布「明年九月將舉行自民黨總裁選舉，你認為誰最適合？」民調，第一位至第六位分別為前幹事長石破茂（25.7 ％）、前環境相小泉進次郎（15.9 ％）、數位相河野太郎（13.2％）、經濟安保相高市早苗（6.2％）、外相上川陽子（5.9％）以及首相岸田文雄（5.2％）。

矢板明夫在臉書上指出，日本採取的是議會內閣制，若無發生政黨輪替，下一任自民黨總裁，就會是下一屆日本首相。而共同社民調讓他「有一些吃驚」，因為前三名都是自民黨內的相對左派，也就是對中國比較友善的、在安倍時代被稱為「非主流派」的政治人物。安倍過世後，安倍派被打壓，現在這幾個人竟然都變成了可能爭取大位的熱門人選了。

矢板明夫說明，自民黨總裁選的投票方式是，同黨的將近400名的國會議員，和全國112萬黨員的票，各占一半比例。如果所有的候選人都沒有過半，就會進行第二輪投票。由全黨國會議員，在第一輪得票最高的兩名候選人當中，投票選出總裁。

矢板明夫表示，石破茂雖然在一般民眾當中有人氣，但是在國會議員中的支持者很少。除非他能找到大的派系支持，否則，即使在第一輪投票中獲得第一，也很有可能在第二輪投票中被淘汰。

矢板明夫分析，小泉進次郎是小泉純一郎前首相的次子。今年只有42歲，來日方長。按照他低調的性格，應該不會參加總裁選，大概率會去支持同屬神奈川自民黨黨部的前輩河野太郎。

矢板明夫進一步分析，河野太郎很可能在得到黨內所有非主流派的支持下，挑戰自民黨總裁。河野太郎的父親，是有名的「親中派」河野洋平。河野家的家族企業在中國有工廠，會讓人聯想到前不久，剛剛退選的台灣前首富。政治立場讓人不放心。

矢板明夫提及，高市早苗是安倍前首相最得意的弟子之一。是著名的親台派。但最近堅持安倍路線的保守派處處被打壓、舉步維艱。她暫時應該不會出來選。

矢板明夫還指出，上川陽子和岸田文雄，都算是現在的「主流派」，政治立場相對中立。親中或親台的色彩不是很鮮明。希望他們兩個人能整合出一個人，再聯手高市等保守派，捍衛安倍路線。
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更新時間 : 2023-12-19 21:10 GMT+08:00

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