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被套出為烏克蘭募款　俄羅斯作家接到騙人電話遭列恐怖份子

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/19 18:25
俄羅斯總統普丁（圖／路透社Sergei Fadeichev）

俄羅斯總統普丁（圖／路透社Sergei Fadeichev）

一名俄羅斯人氣作家在接到一通惡作劇欺騙電話後，透露出自己為烏克蘭募款一事，因而遭到俄羅斯當局的調查。

綜合美聯社、德新社等外媒報導，一名名為阿庫寧（Boris Akunin）的俄羅斯暢銷作家，在本月初接到兩名親政府YouTuber的電話，他們隱瞞自己的身分，謊稱自己為烏克蘭人，讓Akunin卸下心防，透露出自己曾為烏克蘭募款一事。

阿庫寧出生於1956年，自2014年以後就一直居住於俄羅斯境外，是公開批評俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的眾多俄羅斯作家之一，在2022年2月14日俄羅斯入侵烏克蘭的當天，他在FB上寫道「俄羅斯一個新的可怕時代來臨了」。

因這通電話，俄羅斯聯邦調查局開始以「涉嫌將恐怖攻擊正當化」、「散布有關俄羅斯軍隊的虛假情報」等罪嫌對阿庫寧進行調查，俄羅斯金融監督機構也將他列為「極端恐怖份子」，導致其銀行帳戶遭凍結。

在上週上述通話內容被公開後，俄羅斯出版社ACT也停止印刷及銷售阿庫寧的書籍，劇院所有改編自他的書的表演海報上，他的名字也都遭到移除。

阿庫寧目前人在英國倫敦，他在自己的網站上表示，禁止出版和將特定作家視為恐怖份子一事看起來沒什麼，但事實上是一個重要的里程碑。

他指出，俄羅斯在前蘇聯時期結束後，就不曾禁止出版，在史達林之後，就不曾有作家被當恐怖份子而遭起訴，也警告在國外的俄國人務必不要回國。
烏俄戰爭
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