台南遠東香格里拉 除夕圍爐加開席次及包廂

迎接甲辰金龍年的來臨，2024年除夕圍爐宴預訂踴躍，台南遠東香格里拉飯店推出除夕圍爐、春節團聚與年菜外帶專案，提供消費者多樣化選擇。目前各餐廳除夕圍爐已客滿，開放候補名額預約；消費者尚可選擇宴會廳「除夕圍爐團圓宴」，主打美食、娛樂、全家福免費拍照、還可抽大獎，每桌十位23,888元+10%；或專屬獨立包廂，每桌十位26,888元+10%。飯店並提前開放大年初一至初五(2月10日至14日)餐廳與宴會廳包廂訂位；而外帶年菜部分，首推八道式年菜套組，原價13,888元，2023年12月31日前預訂享九折，亦有多道單點、中西式春節禮盒選擇。宴會廳訂位: (06)702-8833、各餐廳訂位及外帶年菜禮盒詳情：(06)702-8856。

宴會廳「臥虎藏龍賀新春」除夕圍爐主題宴

全家在熱鬧氛圍中，欣賞樂團演出、古早味童趣遊戲、新年幸運抽獎以及全家福拍攝等活動，席間還有象徵求吉納福的舞獅與川劇變臉精彩表演，同時品嚐由港籍大廚葉建穩掌杓的廣式年夜飯，由寓意富足的開胃拼盤開啟豐盛一年，包含龍蝦水果沙拉、香酥滷鴨、爐烤叉燒等佳餚，及多道功夫料理，如鮮美至極的清蒸海石斑、鹹香軟嫩豬腿庫、蟹黃飽滿紅蟳米糕、鮮味滿溢九孔鮮鮑與特選皮薄肉細童子雞熬製的雲吞雞燉湯，宴席最後再以港式經典點心蘿蔔絲酥餅、桂花蒸糕與蓮子豆沙蜜甜湯及當季水果圓滿結尾，每桌十位23,888元+10%，贈送兩張抽獎券；尚有零星包廂可選擇，每桌十位26,888元+10%。另外，因應初一至初五家庭團聚包廂需求，加開午餐及晚餐場次，每桌十位23,888元+10%。上述專案均享瓶裝果汁及烏龍茶暢飲，並贈送精選紅酒乙瓶。**飲酒勿開車，未滿十八歲者，禁止飲酒**

常溫年菜外帶，在家輕鬆圍爐

以江浙佳餚飄香十餘年，為台南當地著名的品味指標「醉月樓」，因應小家庭需求推出六人份「龍騰四海團圓年菜套組」每套13,888元，豐盛佳餚包含集結香烤烏魚子、滬江柳葉魚、油爆蝦、陳醋冰捲及芹香海蜇頭等豐盛又開胃的「醉月五福大拼盤」；匯集虎蝦鮮甜與手工年糕「滬式年糕醬爆霸王蝦」；象徵年年有餘「雪菜花雕百花鮮斑捲」嚴選肉質Q彈且富有膠質的龍膽魚，鑲入特製百花漿及草蝦，海味十足；「荷香膏蟹八寶糯米飯」選用肥美紅蟳及八寶、糯米一同蒸煮，充分吸收蟹肉精華；富貴綿延代表「海參螺片燴富貴烤方」特選油花均勻黑毛豬五花，與主廚特製老滷汁煨煮入味；喜愛湯品的消費者則力薦「鮑魚瑤柱火朣霸王雞」，將熬製長達八小時的老母雞上湯，置入台東鹿野土雞、火朣、美人鮑和瑤柱等高檔食材慢火細熬，是不能錯過的除夕圍爐上品；最後以鹹、甜點心做結尾，分別為香甜紮實「奶黃千層桃花酥」，及擁有步步高升好寓意的「團圓臘味瑤柱蘿蔔糕」等五菜一湯二點心。

凡購買「龍騰四海團圓年菜套組」即贈送精美保溫袋及「醉月樓單點菜單85折抵用券」乙張，並可享「醉月祥龍瑞氣佛跳牆」加價優惠，原價3,888元，優惠價2,688元，約三至四人份，主廚特選鮑魚、干貝、蹄筋、豬腳等食材與金華火腿上湯，匯集了山珍海味精華、湯頭鮮香濃郁，湯料軟腴豐美。

上述年菜套組及部分單點接受預訂至2024年2月5日止；提貨日期與時間為除夕當日2024年2月9日、中午12:00至下午15:30於飯店大廳東側門取貨。

應景年味手工糕點，中西禮盒送禮體面

歷年熱賣的應景糕點，首推醉月樓「鴻圖大展雙糕禮盒」，內含帶有臘肉及干貝鮮香的「團圓臘味瑤柱蘿蔔糕」與口感糯滑而不過甜膩的「鴻運養生核桃紅棗年糕」，每盒售價1,188元，單條688元，需提前三天預訂，最後訂購日2024年2月5日，提貨日為2024年2月1日至2月9日。

而位於飯店一樓的品香坊則有六款中西式糕點禮盒，包括金黃誘人的冠軍招牌「龍華富貴蛋黃酥禮盒」、選用台南在地關廟土鳳梨及台農17號金鑽鳳梨製成的「欣欣向龍鳳梨酥禮盒」、全新上市「龍鳳呈祥肉鬆Q餅禮盒」，內餡分別以屏東萬丹紅豆及大甲黑砂土芋頭製成。另有手工「魚躍龍門蝴蝶酥禮盒」及「龍躍千金富貴永存年貨禮盒」等，為消費者提供多元送禮選擇，需提前三天預訂，每款450元至828元。即日起接受預訂至2024年2月29日，提貨日為2023年12月26日至2024年2月29日。

更多詳情，宴會廳訂席專線：(06)702-8833、各餐廳及年菜外帶：(06)702-8856。台南遠東香格里拉地址：台南市東區大學路西段89號，網址。